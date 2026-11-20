Bruno Mars trece prin momente dureroase. Tatăl său, Peter Hernandez, a murit la 74 de ani. Artistul a publicat un mesaj emoționant și o fotografie în care a fost surprinsă ultima lor îmbrățișare.

Bruno Mars este în doliu după moartea tatălui său, Peter Hernandez, care s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Artistul a făcut anunțul printr-o postare emoționantă pe Instagram, în care a publicat mai multe fotografii de familie.

Una dintre imagini îl arată pe cântăreț îmbrățișându-și tatăl pentru ultima dată, pe patul de spital. În mesajul său, Bruno Mars a vorbit despre legătura specială pe care au avut-o și despre omul care i-a insuflat dragostea pentru muzică.

Bruno Mars, în doliu! Tatăl artistului s-a stins din viață

Bruno Mars trece printr-o perioadă grea după ce tatăl său s-a stins din viață. Artistul și-a anunțat fanii printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale. Cântărețul a împărtășit și o fotografie specială, în care apare alături de tatăl său, într-unul dintre ultimele lor momente împreună.

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Artistul a povestit că a avut ocazia să își îmbrățișeze tatăl pentru ultima dată cu o săptămână înainte de moartea acestuia. Bruno Mars a mărturisit că tatăl său a fost cel care l-a învățat tot ce știe, în special atunci când vine vorba despre muzică.

În mesajul publicat, cântărețul a vorbit și despre familia numeroasă în care a crescut. Tatăl său i-a crescut pe el, pe cele patru surori și pe fratele său. Pentru Bruno Mars, acesta a fost cel mai bun tată din lume.

„Săptămâna trecută am avut ocazia să-mi îmbrățișez tatăl pentru ultima dată. Dacă m-ați auzit vreodată vorbind despre el, am spus mereu că este omul care m-a învățat tot ce știu, mai ales când vine vorba despre muzică.

El m-a crescut pe mine, pe cele patru surori ale mele și pe fratele meu. În ochii mei, a fost cel mai bun tată din lume. Îmi va lipsi în fiecare zi, până când ne vom revedea. Te iubesc, tată! Sărut-o pe mama pentru mine, acolo sus”, a transmis artistul.

Ultima îmbrățișare, o amintire pe care Bruno Mars o va păstra mereu

Pe lângă mesajul său, Bruno Mars a publicat și o fotografie emoționantă alături de tatăl său. Imaginea surprinde unul dintre ultimele momente petrecute împreună și are o semnificație aparte pentru artist.

Dincolo de succesul internațional și de concertele în fața a mii de oameni, Bruno Mars a arătat o latură sensibilă. Mesajul său vorbește despre dragostea pentru familie și despre legătura puternică pentru părintele său.

Pentru cântăreț, tatăl său nu a fost doar un părinte, ci și omul care i-a insuflat pasiunea pentru muzică și care a avut un rol important în formarea sa.

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