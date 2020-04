Caz uimitor! Medicii olandezi au îndemnat bătrânii infectați cu Covid-19 să renunțe la terapie intensivă: "Vom ajunge ca Italia, să alegem cine trăiește"

'Vârstnicii se tem că, dacă se vor îmbolnăvi, nu vor fi bineveniţi în secţiile de terapie intensivă şi vor fi lăsaţi să moară acasă', a declarat în parlament deputatul Henk Krol, şeful partidului 50PLUS.



'Ei cred că doar criteriul de vârstă va determina dacă vor avea sau nu acces în spital', a adăugat Krol.



Ministrul sănătăţii, Hugo de Jonge, a respins însă afirmaţiile că apelurile medicilor fac parte din politica oficială a guvernului.



'Aceasta este o procedură standard pentru doctori. Noi o numim planificare avansată a îngrijirii şi înseamnă să discuţi cu oamenii despre 'ce aţi dori să se întâmple dacă vă îmbolnăviţi'' ', a spus De Jonge.



'Pacienţii pot spune atunci: ''Dacă se ajunge în punctul în care voi avea nevoie de un ventilator, în care voi avea nevoie să ajung la terapie intensivă, aş prefera să nu fac asta''. Este o posibilitate, dar aceste conversaţii nu au la bază vârsta pacienţilor', a adăugat ministrul.



Şi Colegiul medicilor de familie (NHG), care reprezintă 12.000 de doctori, a negat că apelurile telefonice sunt o reacţie la deficitul de locuri la terapie intensivă.



Discuţiile le permit medicilor să-i avertizeze pe pacienţii vulnerabili despre riscurile tratamentului la COVID-19, care pot presupune mai multe săptămâni de conectare la ventilator şi ulterior o recuperare îndelungată, a explicat purtătorul de cuvânt al NHG, Jako Burgers.



Olanda are de multă vreme un număr mai mic de paturi în secţiile de terapie intensivă decât vecinii săi europeni. Conform unui studiu publicat de revista Intensive Care Me, în 2012 Germania dispunea de 29 de paturi la terapie intensivă la 100.000 de locuitori, Belgia de 15,9, iar Olanda de doar 6,4, mult sub media europeană.