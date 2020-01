Supravieţuitorii Auschwitzului lansează un avertisment la 75 de ani de la eliberarea lagărului morţii

Veniţi din întreaga lume, peste 200 de supravieţuitori vizitează incinta fostului lagăr nazist Auschwitz, situat în sudul Poloniei, pentru a-şi împărtăşi mărturia, ascultată ca un avertisment grav după recentul val de atacuri antisemite pe cele două maluri ale Oceanului Atlantic.

Supravieţuitorii - purtând bonete şi eşarfe cu sungi albastre şialbe, simbolizând univornele pe care deţinuţiile purtau în lagăr - au intrat pe trist celebra poartă de fier forjat care poartă inscripţia "Arbeit macht frei" (”Munca eliberează” în germană).

Însoţiţi de preşedintele polonez Andrzej Duda, ei au depus coroane de flori în apropiere de ”zidul morţii”, unde naziştii au executat prin împuşcare mii de internaţi.

Monday marks Holocaust Memorial Day and 75 years since the mass murder camp was liberated by Soviet troops