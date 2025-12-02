Rezultatele RMN-ului făcut de Donald Trump, făcute publice de Casa Albă! Care este starea președintelui american

Antena Căutare
Au fost făcute publice rezultatele RMN-ului efectuat de președintele american, Donald Trump. Află care este starea actuală de sănătate a liderului politic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 13:51 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 17:35
Descoperă care este starea de sănătate a lui Donald Trump | hepta

Casa Albă a făcut publice rezultatele RMN-ului făcut de Donald Trump și astfel au ieșit la iveală detalii importante despre starea actuală de sănătate a președintelui american. Află mai jos ce declarații a făcut medicul liderului politic de la Casa Albă.

Totul ar fi început în luna iulie a acestui an, atunci când a ieșit la iveală faptul că președintele american suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune ce are o rată de incidență destul de ridicată în rândul persoanelor vârstnice. Totuși, deși apărea în public cu vânătăi la vedere, cu glezne umflate și cu stare de somnolență, liderul american a negat că ar fi avut vreo boală, ba chiar a pus că este într-o stare de sănătate foarte bună.

Ulterior, Casa Albă a transmis în mod oficial diagnosticul primit de Donald Trump din partea medicilor. Au urmat teste, analize și chiar și un RMN, al cărui rezultat a fost publicat recent de către reprezentanții Casei Albe.

Acum, în decembrie 2025, au ieșit la iveală cele mai noi informații despre stare de sănătate a lui Donald Trump. Se pare că examinarea RMN efectuată în luna octombrie a arătat faptul că liderul politic se poate mândri cu sănătatea lui cardiovasculară, fiindcă este „într-o stare excelentă”, potrivit declarațiilor făcute de medicul lui Donald Trump.

„În general, sistemul său cardiovascular prezintă o sănătate excelentă. Imagistica abdominală este, de asemenea, perfect normală. Toate organele majore par foarte sănătoase și bine irigate”, a declarat medicul Casei Albe, Sean Barbabella, potrivit celor de la Agerpres.

Pentru cei care nu știu, în noiembrie 2024, Donald Trump, care în prezent are vârsta de 79 de ani, a devenit în mod oficial cel mai în vârstă președinte american. Deși îi place să afișeze o imagine plină de energie, acest lucru nu l-a ferit de diferitele speculații cu privire la sănătatea sa fizică sau mentală, la fel cum s-a întâmplat și în cazul adversarului său politic, Joe Biden. Aceste speculații au fost amplificate și de situațiile în care președintele a apărut fie cu vânătăi la vedere, fie cu straturi de machiaj ce îi acopereau anumite porțiuni din mână, ca și când ar dori să ascundă vânătăile. Casa Albă a asigurat că respectivele vânătăi au apărut ca urmare a „strângerilor de mână frecvente” și utilizării aspirinei ca tratament cardiovascular standard.

