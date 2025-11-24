Donald Trump a fost scos din sărite de întrebările unei jurnaliste. Ce a putut să-i spună: „Liniște...”

Donald Trump a intrat în atenția presei după ce i-a vorbit urât unei jurnaliste. Președintele Statelor Unite ale Americii a fost scos din sărite de întrebările acesteia. Iată ce a putut să-i spună fără pic de reținere.

Reacția pe care a avut-o Donald Trump în timpul unei conferințe de presă a devenit celebră pe rețelele sociale. Președintele Statelor Unite ale Americii nu a mai ținut cont de nimic și a insultat o jurnalistă de la Bloomberg.

Incidentul a avut loc pe data de 18 noiembrie 2025. Donald Trump a răbufnit la întrebările insistente ale jurnalistei. Replica pe care i-a dat-o acesteia a luat pe toată lumea prin surprindere.

Ce l-a înfuriat pe Donald Trump și cum i-a răspuns jurnalistei

Președintele Statelor Unite ale Americii a stârnit controverse în mediul online, după ce i-a vorbit urât unei jurnaliste care l-a întrebat despre motivul pentru care refuză să facă publice restul dosarelor Epstein, potrivit unica.ro.

Donald Trump a reușit să facă furori pe internet cu reacția dură pe care a avut-o față de reporter.

„Liniște, purcelușo!”, i-a spus liderul Statelor Unite ale Americii.

Replica acestuia a făcut înconjurul lumii în doar câteva ore, generând o mulțime de mesaje din partea internauților. De asemenea, momentul tensionat de la conferința de presă a fost distribuit de sute de utilizatori.

Unii au fost de parte lui Donald Trump, spunând că un astfel de comportament arată că este un om puternic și autoritar, în timp ce alții au considerat că reacția liderului american nu este de iertat.

Nu este pentru prima oară când președintele Statelor Unite ale Americii este implicat într-un „conflict” cu jurnaliștii de la Bloomberg. Se pare că reporterii au mai avut de-a face cu furia lui Donald Trump.

„Mă lași să-mi termin declarația? Ești cel mai rău.”, a fost replica pe care liderul american i-a dat-o unui jurnalist de la Bloomberg la o altă conferință de presă.

„Ești de la Bloomberg, nu? Ești cel mai rău. Nu știu de ce te mai țin acolo.”, a continuat el, potrivit digi24.ro.

În ce alte incidente cu presa a mai fost implicat Donald Trump

De-a lungul carierei sale ca lider al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a fost implicat și în alte incidente cu presa. Nu este prima dată când președintele american apelează la astfel de gesturi.

În trecut, acesta a criticat revista Time pentru o fotografie publicată cu el. Donald Trump nu a fost deloc mulțumit de imagine.

„Revista Time a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au „dispărut” părul și apoi au pus ceva care plutea deasupra capului meu și arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică. Foarte ciudat! Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat din unghiuri de jos, dar aceasta este o fotografie foarte proastă și merită să fie criticată”, a dezvăluit președintele Statelor Unite ale Americii, conform sursei citate mai sus.

Donald Trump a fost, adesea, surprins în timp ce avea un comportament agresiv față de jurnaliști. În plus, acesta a fost filmat și când adresa comentariile jignitoare anumitor reporteri.

