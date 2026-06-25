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Formula 1 ajunge în Austria! Marele Premiu de pe Red Bull Ring se vede duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Formula 1 continuă în acest weekend cu una dintre cele mai spectaculoase etape ale sezonului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 14:23 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 14:24
Formula 1 ajunge în Austria! Marele Premiu de pe Red Bull Ring se vede duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY | antena 1
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Red Bull Ring găzduiește Marele Premiu al Austriei, o cursă în care viteza, strategia și precizia vor fi puse la încercare pe unul dintre cele mai scurte și intense circuite din calendar. Cursa va putea fi urmărită duminică, de la ora 15:45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Situat în peisajul spectaculos al Alpilor austrieci, circuitul de la Spielberg este cunoscut pentru tururile rapide, zonele de frânare agresivă și diferențele mici dintre piloți. Fiecare detaliu contează, de la setările monoposturilor și managementul pneurilor până la deciziile luate în fracțiuni de secundă de echipe și piloți.

Lupta pentru titlul mondial intră într-o nouă etapă importantă. Liderul clasamentului, Kimi Antonelli, își propune să revină pe cea mai înaltă treaptă a podiumului alături de Mercedes, în timp ce Red Bull speră să obțină prima victorie a sezonului chiar pe circuitul de casă. Ferrari vine după succesul obținut de Lewis Hamilton la Barcelona și își dorește să continue seria rezultatelor puternice într-un campionat care rămâne mai deschis ca niciodată.

Circuitul austriac aduce și provocări tehnice aparte. Amplasat la peste 700 de metri altitudine, Red Bull Ring pune la încercare eficiența aerodinamică a monoposturilor și sistemele de răcire, într-o cursă în care viteza este constant la limită. În plus, configurația traseului favorizează duelurile directe și oferă numeroase oportunități de depășire.

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Anul trecut, victoria i-a revenit lui Lando Norris, urmat de Oscar Piastri și Charles Leclerc. Și în acest sezon, fanii se pot aștepta la o nouă confruntare spectaculoasă, în care lupta pentru podium și pentru titlul mondial promite să ofere momente memorabile.

Programul Marelui Premiu al Austriei

Vineri, 26 iunie

• Prima sesiune de antrenamente: 14:30 (AntenaPLAY)

• A doua sesiune de antrenamente: 18:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă, 27 iunie

• A treia sesiune de antrenamente: 13:30 (AntenaPLAY)

• Calificări: 16:45 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică, 28 iunie

• Cursa: 15:45 (Antena 1 și AntenaPLAY)

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