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18.000 de euro ca să stai în pat timp de 60 de zile! Experimentul NASA pentru care voluntarii sunt plătiți

Să stai în pat timp de două luni și să primești 18.000 de euro pentru asta? Pare o ofertă greu de refuzat, dar experimentul NASA vine cu provocări neașteptate.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 12:00 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 15:31
18.000 de euro ca să stai în pat timp de 60 de zile | Profimediaimages.ro
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Să stai în pat timp de 60 de zile și să primești 18.000 de euro pentru asta poate părea un vis. În realitate, experimentul este mult mai dificil decât pare.

18.000 de euro ca să stai în pat timp de 60 de zile! Experimentul NASA pentru care voluntarii sunt plătiți

În timpul experimentului NASA, voluntarii trebuie să respecte mai multe reguli stricte și să își desfășoare toate activitățile zilnice fără să se ridice din pat. Scopul cercetătorilor este să afle cum reacționează corpul uman la condițiile asemănătoare celor din spațiu.

Studiul este organizat de Centrul Aerospațial German (DLR), în cadrul programelor sale de cercetare medicală. Instituția analizează efectele imponderabilității asupra organismului și caută soluții pentru a proteja sănătatea astronauților în timpul misiunilor de lungă durată.

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Înscrierile pentru campania menționată s-au încheiat, potrivit informațiilor publicate de DLR. Suma de 18.000 de euro este asociată acestei campanii de cercetare.

De ce trebuie voluntarii să stea în pat timp de două luni?

Experimentul se desfășoară în centrul de cercetare :envihab, din Germania. Aici, oamenii de știință studiază modul în care corpul uman se adaptează la condiții extreme, inclusiv la cele întâlnite în timpul călătoriilor în spațiu.

Pentru a simula unele dintre efectele imponderabilității, voluntarii stau întinși în pat, cu capul înclinat în jos la un unghi de șase grade, scrie nasa.gov/mission/envihab/. Această poziție favorizează deplasarea fluidelor corporale către partea superioară a corpului, asemănător cu ceea ce se întâmplă în spațiu.

Regulile sunt stricte. Participanții nu se pot ridica pentru a merge la toaletă, pentru a face duș sau pentru a lua masa la o masă obișnuită. Toate activitățile trebuie desfășurate în pat, conform protocolului stabilit de cercetători.

Deși pare simplu să petreci o zi întreagă întins, lucrurile se schimbă atunci când această rutină durează săptămâni la rând. Lipsa mișcării poate afecta musculatura, oasele și echilibrul organismului.

Ce se întâmplă cu organismul atunci când nu te ridici din pat?

În timpul unei misiuni spațiale, lipsa gravitației modifică felul în care funcționează corpul uman. Mușchii sunt solicitați mai puțin, masa osoasă poate scădea, iar fluidele corporale se redistribuie.

Astronauții pot avea și probleme de echilibru și coordonare atunci când revin pe Pământ. Organismul trebuie să se adapteze din nou la gravitație, iar această schimbare poate face dificile unele mișcări obișnuite.

Prin studiile de repaus la pat, cercetătorii pot observa aceste efecte fără să trimită voluntarii în spațiu. Ei monitorizează schimbările din organism și testează metode care ar putea reduce pierderea masei musculare, problemele de echilibru și alte efecte asociate imponderabilității.

Rezultatele sunt importante mai ales în contextul viitoarelor misiuni către Lună și Marte, unde astronauții vor trebui să își păstreze capacitatea de a se mișca și de a lucra în condiții dificile.

În cadrul studiului privind contramăsurile senzorimotorii, cercetătorii compară mai multe metode prin care efectele repausului prelungit la pat ar putea fi reduse, scrie esa.int.

Participanții sunt repartizați aleatoriu în patru grupuri, astfel încât rezultatele să poată fi comparate în condiții cât mai corecte.

Stimulare musculară electrică (EMS): mușchii sunt stimulați cu ajutorul unor impulsuri electrice.
Antrenament proprioceptiv (PT): sunt testate metode care urmăresc îmbunătățirea percepției poziției corpului și a controlului mișcărilor.
Antrenament fizic și proprioceptiv (EPT): combină exercițiile fizice cu antrenamentul pentru echilibru și coordonare.
Grupul de control (CON): permite compararea rezultatelor cu cele ale participanților care nu beneficiază de intervențiile analizate.

Voluntarii nu își pot alege grupul. Repartizarea se face prin tragere la sorți, iar participarea presupune și examinări înainte de experiment, precum și o evaluare de urmărire la trei luni după încheierea acestuia.

Scopul este de a afla care dintre metode oferă cele mai bune rezultate și cum pot fi protejate funcțiile organismului în condiții asemănătoare celor din spațiu.

Cercetarea poate ajuta și oamenii de pe Pământ

Deși aceste experimente sunt strâns legate de explorarea spațiului, rezultatele lor pot avea aplicații și pe Pământ.

Unele efecte ale imobilizării prelungite seamănă cu schimbările care apar odată cu înaintarea în vârstă sau în timpul recuperării după anumite boli. Pierderea masei musculare, slăbirea oaselor și dificultățile de adaptare la ridicarea în picioare sunt probleme care pot apărea și la persoanele care petrec mult timp la pat.

Prin urmare, metodele testate pentru astronauți ar putea contribui la dezvoltarea unor soluții utile și pentru pacienții care au nevoie de perioade lungi de recuperare.

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