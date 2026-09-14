A plătit doar 217 dolari pentru peste 1.000 de casete. Abia după zeci de ani a aflat ce ascundeau trei dintre ele.

Un stagiar NASA a cumpărat 1.150 de casete cu doar 217 dolari. Ce a descoperit printre ele s-a vândut cu 1,82 milioane de dolari | Shutterstock

Uneori, o achiziție făcută din simplă curiozitate poate deveni, decenii mai târziu, o adevărată comoară. Este și povestea lui Gary George, un student la inginerie și fost stagiar la NASA, care în 1976 a cumpărat aproximativ 1.150 de role de bandă magnetică pentru doar 217,77 dolari. Printre ele se aflau trei casete care conțineau imagini din timpul primei aselenizări a oamenilor.

Un stagiar NASA a cumpărat 1.150 de casete cu doar 217 dolari

Mai bine de patru decenii mai târziu, cele trei role aveau să fie vândute la Sotheby's pentru 1,82 milioane de dolari.

În anii '70, Gary George era student la inginerie la Lamar University și avusese un stagiu la NASA Johnson Space Center din Houston. În iunie 1976, acesta a participat la o licitație de bunuri guvernamentale excedentare organizată la Ellington Air Force Base, în Houston.

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George nu mergea acolo cu gândul că va cumpăra o bucată din istoria explorării spațiale. A licitat pentru un singur lot care conținea aproximativ 1.150 de role de bandă magnetică, iar prețul final a fost de doar 217,77 dolari.

În lot se aflau și aproximativ 65 de cutii cu benzi video profesionale de 2 inch, de tipul celor folosite în televiziune. Planul lui era unul cât se poate de pragmatic: să revândă casetele televiziunilor locale, care le puteau reutiliza.

Afacerea părea profitabilă chiar și fără vreo descoperire spectaculoasă. Potrivit Sotheby's, o rolă nouă de bandă Ampex costa la acea vreme aproximativ 260 de dolari, mai mult decât suma plătită de George pentru întregul lot.

Tatăl său a observat cele trei cutii neobișnuite

Gary George a început să vândă și să doneze o parte dintre role. Însă tatăl său a remarcat ceva neobișnuit la trei dintre cutii.

Acestea aveau etichete pe care scria „APOLLO 11 EVA | July 20, 1969 REEL 1–3”, precum și informații despre formatul înregistrării. Tatăl lui George i-a sugerat să păstreze cele trei casete.

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George a urmat sfatul și nu le-a vândut. Partea incredibilă este că nu s-a grăbit să afle ce se afla pe ele. Casetele au rămas în posesia lui timp de mai bine de trei decenii, fără să fie redate.

În 2008, însă, George a aflat că NASA încerca să găsească înregistrările originale slow-scan ale primei aselenizări, în apropierea aniversării de 40 de ani a misiunii Apollo 11. Atunci și-a dat seama că cele trei role pe care le păstrase atât de mult timp ar putea avea o importanță deosebită.

Casetele au fost redate după mai bine de 30 de ani

Pentru că benzile erau înregistrate pe un format vechi, nu puteau fi redate cu echipamente obișnuite. George a apelat la studioul DC Video din California, care dispunea de aparatura necesară.

În octombrie 2008, casetele au fost redate și s-a constatat că se aflau într-o stare remarcabil de bună. Imaginile aveau o calitate superioară multora dintre înregistrările contemporane ale transmisiunii televizate.

Ulterior, în decembrie 2008, materialul a fost digitizat direct în fișiere necomprimate, astfel încât înregistrările să poată fi păstrate și analizate fără deteriorarea originalelor.

Potrivit Sotheby's, cele trei role au fost vizionate extrem de rar după momentul în care George le-a cumpărat în 1976.

Ce se vede pe casetele lui Gary George

Cele trei role au o durată totală de aproximativ două ore și 24 de minute și surprind aproape întreaga activitate extravehiculară a astronauților de pe suprafața Lunii.

Pe înregistrări apar momente istorice precum coborârea lui Neil Armstrong pe suprafața Lunii, coborârea lui Buzz Aldrin din modulul lunar, amplasarea drapelului american și conversația dintre astronauți și președintele american Richard Nixon.

Sotheby's a descris rolele drept înregistrări de primă generație, realizate la Mission Control din Houston, după conversia semnalului slow-scan într-un format compatibil cu transmisiunile de televiziune.

Imaginile nu au fost restaurate, îmbunătățite sau remasterizate înainte de licitație. Tocmai acest aspect le-a conferit o valoare deosebită pentru colecționari și pentru istoria televiziunii și a explorării spațiale.

Nu erau, însă, „casetele pierdute ale NASA”

Deși unele relatări au prezentat descoperirea drept recuperarea „casetelor pierdute ale NASA”, aceastea nu aparțineau de drept celor de la NASA.

NASA căuta în acei ani înregistrările originale slow-scan television (SSTV), adică semnalul de înaltă calitate transmis de camera de pe modulul lunar înainte de conversia sa pentru televiziunea comercială.

Cele trei casete găsite de Gary George erau alt tip de înregistrare. Materialul fusese înregistrat la Houston după ce imaginile slow-scan fuseseră convertite într-un format compatibil cu televiziunea.

NASA a explicat ulterior că imaginile de pe casetele lui George nu conțineau material al aselenizării care să nu fi fost deja păstrat în arhivele agenției. Cu alte cuvinte, George nu descoperise o versiune complet necunoscută a momentului în care Armstrong a pășit pe Lună.

Asta nu înseamnă însă că rolele nu erau extrem de valoroase. Ele reprezentau înregistrări de primă generație, realizate în perioada misiunii Apollo 11, iar calitatea lor era remarcabilă pentru materialul video păstrat din acea epocă.

Cum a ajuns o achiziție de la 217,77 dolari la 1,82 milioane de dolari

Pe 20 iulie 2019, exact la 50 de ani de la prima aselenizare, cele trei role au fost scoase la licitație de Sotheby's, la New York.

Estimarea inițială făcută de UPI era cuprinsă între 1 și 2 milioane de dolari. Rezultatul final a fost de 1.820.000 de dolari, iar identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică.

Raportat la cei 217,77 dolari plătiți de Gary George pentru întregul lot de aproximativ 1.150 de role, rezultatul este uluitor. Cele trei casete au ajuns să se vândă pentru o sumă de peste 8.000 de ori mai mare decât prețul pe care George îl plătise pentru întregul lot, spune Space.com.

Sotheby's și presa americană au prezentat vânzarea drept una dintre cele mai spectaculoase povești de recuperare a unor obiecte legate de Apollo 11. Pentru George, totul pornise însă de la o idee mult mai simplă: să cumpere niște benzi video ieftine pe care să le poată revinde.