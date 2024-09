Un bărbat a depășit orice așteptare la o vârstă înaintată. Acesta a absolvit Facultatea de Medicină la 70 de ani.

Deși inițial colegii săi credeau că le este profesor, bărbatul de 70 de ani s-a integrat cu succes în mediul academic, în ciuda vârstei sale.

A absolvit Medicina la 70 de ani. Ce poveste de viață are bărbatul care inițial a fost confundat cu un profesor

Tinerii studenți de la Medicină au crezut că bărbatul cărunt care a intrat în sală le este profesor, însă acesta i-a uimit prezentându-se ca unul dintre studenți.

Toh Hong Keng, în vârstă de 70 de ani, a devenit unul dintre cei mai în vârstă studenți din lume. Acesta a absolvit Facultatea de Medicină, potrivit unei surse.

Pensionarul a trebuit să treacă peste multe prejudecăți, chiar și ale prietenilor apropiați, care s-au temut că a înnebunit când i-a anunțat că vrea să studieze Medicina.

„Familia și prietenii mei au fost surprinși la început. Câțiva dintre prietenii mei au crezut că sunt nebun că vreau să studiez medicina la această vârstă”, a declarat bărbatul. „Nu a fost întotdeauna ușor. La 65-70 de ani, memoria, vederea, auzul și corpul meu nu mai sunt la fel de bune ca atunci când eram mai tânăr.”

Acesta a absolvit cursurile de Medicină ale Universității Southwestern PHINMA din Cebu, Filipine.

După ce a lucrat o viață întreagă în domeniul vânzărilor în tehnologie, pensionarul nu a ales relaxarea sau golful, ci a decis să se înscrie la Medicină.

În ciuda faptului că a picat examenul de pediatrinie în anul III și a fost nevoit să efectueze un stagiu de un an în sptalele publice și private, la fel ca toți colegii săi, Toh Hong Keng a învins toate barierele și a absolvit. În toți anii de studiu a avut și momente în care i- fost greu și a dorit să renunțe, însă familia i-a fost alături și l-a susținut în acest demers, spulberându-i orice îndoială.

Chiar și colegii săi mai tineri i-au fost alături, îndemnându-l să continue: „Domnule Toh, dacă renunțați acum, va fi sayang.”

„Sayang” este o expresie din limba tagalog care exprimă regretul pentru a nu duce ceva până la capăt. Este folosită atunci când cineva vrea să își exprime părerea de rău pentru când o acțiune rămâne neterminată.

Bărbatul de 70 de ani nu a primit niciun fel de tratament special, acesta a fost tratat la fel ca ceilalți studenți. De asemenea, a dat dovadă de o hotărâre puternică.

„Domnul Toh este deja un om de afaceri și un profesionist desăvârșit, însă este încă foarte deschis la lucruri noi. A fost foarte pasionat și perseverent”, a declarat decanul Facultății de Medicină, Dr. Marvi Dulnuan-Niog.

Toh a relatat că nu s-a gândit niciodată când era tânăr că ar vrea să facă Medicina. Abia în 2018, în timpul unei călătorii în Kârgâzstan, bărbatul s-a gândit la asta, după ce a întâlnit doi tineri studenți indieni.

Acesta a mărturisit că a dorit să fie util, dacă nu pentru ceilalți, măcat pentru sine.

„Singurul motiv pentru care am decis să studiez medicina a fost pentru că voiam să fac ceva util. Am făcut diferite cursuri. Am făcut economie, am făcut chimie, am făcut inginerie electronică - dar nu vreau să mai fac asta. Dacă nu pot fi un medic practicant, cel puțin pot să am grijă de mine”, a dezvăluit Toh.

Bărbatul a ieșit la pensie în 2019, după care sa pregătit intens pentru examenul de admitere la Medicină. Acesta dezvăluie că i-a fost greu să găsească un program care să îl accepte, majoritatea având o limită de vârstă de 35-40 de ani.

Fiica fostei sale menajere l-a îndrumat să încerce în Filipine, după ce și aceasta absolvise recent cursurile acolo.

Toh provine dintr-o familie care s-a ocupat cu plantația de cauciuc în Malaezia. Copilăria sa a fost grea, fiind nevoit să se trezească la 4 dimineața pentru a merge împreună cu frații să extragă cauciuc înainte de a merge la școală.

„În acele zile nu ne gândeam prea mult la visurile noastre. Speram doar să putem avea o viață mai bună”, spune el.

Acesta a ajuns să studieze chimia și inginerie la Universitatea Bradford din Marea Britanie între 1974 și 1978. Pe tot parcursul studiilor, Toh s-a întreținut singur, angajându-se cu jumătate de normă ca ospătar.

Tot la Londra a urmat și cursurile de master, în timp ce lucra ca gunoier pentru a-și plăti datoriile școlare. Acesta susține că munca era remunerată foarte bine.

Acum, după ce a absolvit cursurile Facultății de Medicină, Toh nu este hotărât să urmeze și stagiul de un an pentru a practica medicina. Însă intenționează să fie consultant în cadrul unei companii care se ocupă cu diagnosticarea alergiilor în Hong Kong.

„Dacă visați să deveniți medici, o puteți face la orice vârstă. Studierea medicinei este intensivă și se întinde pe o perioadă lungă, dar nu este imposibilă, necesită doar efort”, a mai spus bărbatul.

Experiența lui Toh a dat naștere unui proiect nou, și anume un fond de burse pentru studenții mediciniști străini.

