A ajuns în Bali, dar spune că nu se va mai întoarce niciodată! Ce a descoperit o turistă în destinația de vis

Bali este, fără îndoială, una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din lume, însă nu toți turiștii se întorc de acolo cu amintiri perfecte. O turistă a povestit ce a descoperit pe insula indoneziană și de ce experiența trăită acolo a făcut-o să spună că nu se va mai întoarce niciodată.

A ajuns în Bali, dar spune că nu se va mai întoarce niciodată | Profimediaimages.ro

Bali pare destinația perfectă pentru o vacanță de vis, însă realitatea nu este întotdeauna așa cum apare în fotografii. O turistă a povestit ce a dezamăgit-o pe celebra insulă din Indonezia.

O turistă a spus de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bali

Bali este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din lume și atrage anual turiști din toate colțurile lumii. Totuși, realitatea de pe insula indoneziană nu e chiar așa cum se vede în fotografiile și clipurile video de pe rețelele de socializare. O turisă a povestit pe Instagram ce a deranjat-o în timpul vacanței și de ce spune că nu s-ar mai întoarce niciodată.

De la traficul aglomerat și mizeria din unele locuri până la prețurile ridicate și problemele legate de animalele fără stăpân, turista a enumerat mai multe motive pentru care experiența nu a fost una perfectă. Chiar dacă a apreciat peisajele și masajele balineze, aceasta consideră că Bali nu este neapărat destinația ideală pentru o vacanță.

Articolul continuă după reclamă

Fum în aeroport și câini care aleargă turiștii

Una dintre primele nemulțumiri ale tinerei a apărut imediat după aterizare. Aceasta spune că a observat persoane care fumau chiar și în zona de așteptare pentru serviciul de transport. O altă problemă a fost legată de câinii fără lesă. Potrivit relatării sale, în prima noapte petrecută în Bali, mai mulți câini au ieșit din curtea unei locuințe și au început să latre și să alerge după ea și însoțitorii săi.

Prețurile din Bali au surprins-o. Cât ar fi costat un simplu magnet

O altă nemulțumire a tinerei a fost legată de prețurile suvenirurilor. Aceasta spune că obișnuiește să cumpere câte un magnet din fiecare țară pe care o vizitează, însă experiența din Bali a fost una neașteptată Potrivit relatării sale, pentru un magnet i s-ar fi cerut 43 de dolari singaporezi, în timp ce ea consideră că un produs similar costă aproximativ 7 dolari în alte locuri.

„Nu poți face cumpărături fără să te tocmești”, a punctat ea.

Pungile reutilizabile și regulile din toalete, alte lucruri care au deranjat-o

Tânăra a criticat și modul în care sunt folosite pungile în Bali. Ea a amintit că pungile de unică folosință au fost interzise, însă a observat că, pentru livrările de mâncare sunt folosite pungi reutilizabile.

O altă diferență pe care a remarcat-o ține de regulile din toalete. În multe locuri, hârtia igienică nu poate fi aruncată în vasul de toaletă, ci trebuie pusă într-un coș separat, asta pentru că sistemele de canalizare și instalațiile sanitare din unele zone nu sunt concepute pentru a permite eliminarea hârtiei prin vasul de toaletă.

Turista a menționat și condițiile de curățenie din timpul călătoriei, inclusiv murdăria pe care a observat-o pe scaunul feribotului spre Nusa Penida.

Nemulțumirile legate de mâncare

Un alt aspect care a dezamăgit-o a fost experiența culinară. Tânăra a vorbit despre teama de a avea probleme digestive, cunoscute de mulți turiști drept „diareea din Bali”.

Ea consideră că accesul la mâncare curată și sigură poate fi o problemă în anumite locuri și spune că a fost mai atentă la ceea ce a ales să mănânce.

Pentru a explica diferența, turista a făcut o comparație cu Vietnamul. Acolo, spune ea, poate cumpăra mâncare stradală cu aproximativ un dolar și se poate bucura de preparate alături de localnici.

Traficul din Bali, o altă mare problemă pentru turiști

Traficul aglomerat a fost unul dintre cele mai frustrante aspecte ale călătoriei, spune ea. Potrivit tinerei, drumurile erau foarte aglomerate în multe dintre locurile pe care le-a vizitat.

Ea a vorbit și despre diferențele dintre drumurile din apropierea instituțiilor guvernamentale și cele din alte zone. În timp ce unele artere i s-au părut largi și bine întreținute, în alte locuri a observat gropi și drumuri înguste.

„Unde se duc fondurile publice?”, s-a întrebat aceasta, criticând starea infrastructurii din anumite zone.

Tânăra consideră că, deși turismul aduce sume importante în Bali, beneficiile nu ajung întotdeauna la oamenii care locuiesc acolo.

Turista a mai spus că a fost îngrijorată de problemele legate de aprovizionarea cu combustibil. Aceasta s-a temut că ar putea întâmpina dificultăți în a ajunge la aeroport pentru a părăsi insula.

Ce i-a plăcut totuși în Bali

În ciuda tuturor nemulțumirilor, vacanța nu a fost lipsită de momente frumoase. Tânăra a recunoscut că priveliștile au fost spectaculoase, iar apusurile de soare au meritat admirate.

Masajele balineze au fost un alt punct pozitiv. Aceasta le-a descris drept ieftine și bune, însă s-a întrebat dacă un astfel de serviciu este un motiv suficient pentru a reveni în Bali, în condițiile în care poate găsi masaje la prețuri accesibile și în Vietnam, Thailanda sau Malaezia.

Peisajele au rămas, așadar, printre puținele lucruri care au reușit să îi schimbe în bine impresia despre vacanță. Tânăra e de părere că Bali are locuri spectaculoase, dar experiența sa nu a fost cea la care se aștepta.

Citește și: O tânără a orbit după ce a consumat un cocteil în Bali. Ce conținea băutura