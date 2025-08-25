Antena Căutare
O tânără a orbit după ce a consumat un cocteil în Bali. Ce conținea băutura

O tânără și-a pierdut vederea după ce a consumat o băutură în timp ce se afla în vacanță. Iată ce s-a întâmplat.

Publicat: Luni, 25 August 2025, 15:14
O tânără și-a pierdut vederea după ce a consumat un cocteil în Bali | Shutterstock

O tânără din Canada a trecut printr-un coșmar în Bali. În loc să se bucure de vacanță, aceasta a fost la un pas să-și piardă viața, după ce a consumat un cocteil.

Ce conținea băutura care a lăsat-o fără vedere

O vacanță promițătoare s-a transformat într-un coșmar pentru Ashley, o tânără din Canada. Aceasta se afla în Bali, iar într-o seară a ieșit într-un club din stațiunea Kuta, conform unei surse.

Aceasta a comandat un cocteil și aproape și-a pierdut viața. Băutura conținea metanol (alcool metilic) și alcool, iar astfel a ajuns să-și piardă vederea. Ashley a povestit totul pe rețelele de socializare pentru a-i pune în gardă și pe alți oameni.

Tânăra a mărturisit că substanța este imposibil de detectat după gust sau miros. Cu toate acestea, spune că i-ar fi putut ridica semne de întrebare faptul că băutura i-a fost servită într-o sticlă din plastic.

„În ţările în curs de dezvoltare din întreaga lume, metanolul este adesea adăugat alcoolului de pe piaţa neagră pentru a creşte volumul lichidului. Are acelaşi gust şi miros, dar un singur pahar poate fi mortal”, a spus tânăra.

Aceasta este recunoscătoare că a scăpat cu viață, deși pierderea vederii este o consecință extrem de grea.

„Pierderea vederii este cea mai grea încercare prin care am trecut vreodată. Dar sunt norocoasă: alţi turişti au murit după ce au băut cocktailuri diluate cu metanol”, a adăugat ea.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă turiștilor să evite băuturile alcoolice nesigilate, precum și să se ferească de produsele care li se par suspecte. Metanolul este extrem de toxic odată ingerat și afectează rapid corpul.

