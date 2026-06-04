Premieră istorică pentru România, după ce Alex Zotică a devenit primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism pentru Campionatul Mondial 2026.

România are un nou motiv de bucurie după ce a marcat o premieră istorică în domeniul sportului. Alex Zotică a devenit primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism pentru a ne reprezenta țara la Campionatul Mondial IFBB 2026.

Alex Zotică a devenit primul sportiv cu Sindrom Down selectat în Lotul Național de Culturism pentru Campionatul Mondial 2026

Alex Zotică a devenit primul tânăr cu Sindrom Down care este alex în Lotul Național de Culturism și Fitness al României, ce urmează să concureze la Campionatul Mondial 2026. Acest pas este unul istoric nu doar pentru România, ci și pentru Federația Internațională de Culturism și Fitness (IFBB). Prin tânărul român se face astfel un pas extrem de important în ceea ce privește incluziunea și egalitatea de șanse pentru persoanele cu Sindrom Down.

Importantul anunț a fost făcut chiar de către Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness.

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Acesta a evidențiat faptul că a crezut în acest proiect menit să aducă o premieră atât pentru România, cât și pentru Federația Internațională de Culturism și Fitness (IFBB). Descoperă AICI imagini cu Alex Zotică.

„Alex Zotică, noul component al Lotului Național de Culturism și Fitness al României!

În urmă cu ceva timp, mi-am asumat inițierea unui proiect în cadrul IFBB prin care persoanele cu Sindrom Down să beneficieze de propria categorie competițională la nivel internațional.

Pentru mine, ca inițiator al acestui proiect, aceasta este una dintre cele mai importante și emoționante realizări ale vieții mele. O realizare care depășește granițele sportului și vorbește despre respect, demnitate, curaj și șanse egale pentru fiecare om.

Am crezut în acest proiect din prima clipă.

Am spus atunci că nu este suficient să vorbim despre incluziune. Trebuie să avem curajul să o transformăm în realitate.

Astăzi, această realitate are un nume: Alex Zotică.

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La Campionatul Național de la Sibiu, Alex a devenit primul sportiv român care a concurat în categoria dedicată sportivilor cu Sindrom Down, deschizând un drum nou pentru mulți alți tineri care vor urma.

Mai mult decât atât, prin seriozitatea, determinarea și exemplul pe care îl oferă, Alex a fost selecționat în Lotul Național al României și va reprezenta țara noastră la Campionatul Mondial IFBB 2026.

Este o premieră pentru România.

Este o premieră pentru Federația Română de Culturism și Fitness.

Este o premieră pentru Federația Internațională de Culturism și Fitness.

Este dovada că atunci când există voință, proiectele se transformă în fapte.

Am spus mereu că sportul trebuie să fie pentru toți.

Nu doar pentru cei mai puternici.

Nu doar pentru cei mai rapizi.

Nu doar pentru cei care urcă pe podium.

Ci pentru fiecare om care își dorește să își depășească propriile limite și să demonstreze că poate.

Alex ne-a oferit tuturor o lecție extraordinară despre curaj, perseverență și bucuria de a merge înainte indiferent de obstacole.

Astăzi nu sărbătorim doar selecția unui sportiv în lotul național.

Astăzi sărbătorim o victorie a normalității.

O victorie a incluziunii.

O victorie a speranței.

Alex ne amintește tuturor un lucru pe care, uneori, îl uităm:

În fiecare om există ceva special.

Există un talent, o calitate, un vis și o putere de a merge mai departe atunci când viața pare mai grea.

Nu suntem definiți de limitele pe care le avem, ci de curajul cu care alegem să le depășim.

Astăzi, Alex nu reprezintă doar România la un Campionat Mondial.

El reprezintă speranța, curajul și convingerea că fiecare om merită șansa de a fi văzut, apreciat și respectat pentru ceea ce este.

Bravo, Alex!

Succes în pregătirea pentru Campionatul Mondial 2026!

#SportPentruToți #Incluziune #IFBB #FRCF #TeamRomania #AlexZotica #SindromDown #DincoloDeLimite”, a fost mesajul transmis de Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness pe pagina sa de Facebook.