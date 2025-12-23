Antena Căutare
Home News Inedit Cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun. Pe ce cheltuiesc zeci de mii de dolari

Cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun. Pe ce cheltuiesc zeci de mii de dolari

Te-ai întrebat care sunt cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun? Sunt foarte diferite față de cadourile obișnuite care se găsesc sub brad în perioada sărbătorilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 15:09 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 18:46
Multe persoane cheltuiesc sume semnificative în perioada sărbătorilor | Shutterstock

Bogații sărbătoresc Crăciunul diferit. De la decorațiuni de zeci de mii de dolari, la petrecerea sărbătorilor în locații exotice, mulți dintre ei preferă să aibă alte tradiții de Crăciun.

Printre acestea se numără și cadouri de Crăciun de zeci de mii de dolari, scrie Daily Mail.

Cei mai bogați oameni din lume cheltuiesc sume semnificative în perioada sărbătorilor, dar puțini știu exact pe ce sunt cheltuiți banii.

Ca în fiecare an, există diferite tendințe atunci când vine vorba de cadourile de Crăciun.

Articolul continuă după reclamă

Cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun

Printre cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun se numără și abonamente scumpe, la care oamenii obișnuiți nu au acces.

Printre ofertele din acest an se numără și un serviciu de concierge de 7.500 de dolari, pe care unii soți îl cumpără pentru soțiile care au nevoie de un asistent.

„Când vorbesc cu bărbații despre motivul pentru care rezonează cu acest serviciu, apare un tipar comun: multe tensiuni din familie nu sunt despre mari probleme, ci despre logistică. Lucruri care scapă printre degete, încărcarea mentală constantă și așteptarea nespusă ca cineva să țină totul în funcțiune,” a declarat Lizzy Livne, CEO-ul Quiet Lux, companie care oferă astfel de servicii.

„În multe cazuri, soții chiar vor să ajute, dar nu sunt întotdeauna siguri cum să o facă într-un mod care să reducă povara cu adevărat,” a continuat Livne.

Citește și: O profesoară a dezvăluit ce cadouri nu trebuie să îi ofere părinții și elevii, dar și ce daruri ar prefera în schimb

Abonamentele încep de la 500 de dolari pentru o lună de probă, apoi 750 de dolari lunar, sau 7.500 de dolari pentru un an întreg.

Chiar și unele cadouri care par mai accesibile devin mai luxoase cu anumite servicii, precum cele oferite de Devialet.

Pentru cei care vor o pereche de căști Apple AirPods luxoase, compania vinde cele mai ieftine căști la 499 de dolari și o versiune cu foiță de aur la suma de 799 de dolari.

De asemenea, oferă un difuzor placat cu aur de 25.000 de dolari. Devialet susține că produsele sale sunt mai mult decât simple sisteme audio și reprezintă artă.

Serviciile de înfrumusețare de lux sunt la mare căutare în acest sezon

Atunci când vine vorba de servicii de înfrumusețare, există numeroase opțiuni care pot costa sume semnificative. Printre acestea se numără și extensiile de păr.

„Există o creștere a tendinței de a cumpăra cadouri de lux pentru sine. Pentru multe cliente, nu e vorba doar despre a primi păr, ci despre a investi în felul în care se simt,” au declarat Jonathan și Whitney Sexsmith, fondatorii Prolonged Hair. „Vedem o cerere crescută în sezonul sărbătorilor, în principal pentru că oamenii vor să arate cât mai bine la evenimente, în călătorii și în poze.”

Citește și: Cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun. Primele ornamente arătau foarte diferit

Atunci când vine vorba de extensii de păr, acestea pot costa de la câteva sute de dolari până la peste 50.000 de dolari.

În aceeași categorie intră și tratamentele faciale, care, la fel, pot costa și câteva sute sau mii de dolari.

Printre alte cadouri de lux pe care le-au cumpărat bogații în acest an se numără și o cină în spațiu. SpacePerspective oferă oportunitatea de a lua cina la 25 de kilometri deasupra Pământului, cu un preț de 495.000 de dolari.

Cât de repede pot crește oamenii. Experții au dezvăluit limita record... Românii, campionii Europei la reciclare! Țara noastră deține cea mai mare rețea de acest tip din lume. Ce scrie presa st...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească Afacerea surpriză cu care Cristi Borcea vrea să dea lovitura în 2026. În ce a putut să investească
Observatornews.ro Bolojan anunţă concedieri printre bugetari: "Trebuie făcute reduceri". Singurii care vor primi măriri Bolojan anunţă concedieri printre bugetari: "Trebuie făcute reduceri". Singurii care vor primi măriri
Antena 3 O însoțitoare de bord de 25 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată de 15 ori, într-un hotel de lux din Dubai O însoțitoare de bord de 25 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată de 15 ori, într-un hotel de lux din Dubai
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în 2026. Cum a ajuns Republica Moldova pe listă
Destinațiile în care turiștii vor fi cei mai fericiți în 2026. Cum a ajuns Republica Moldova pe listă
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent
Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă în prezent
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x