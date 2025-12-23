Cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun. Pe ce cheltuiesc zeci de mii de dolari

Te-ai întrebat care sunt cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun? Sunt foarte diferite față de cadourile obișnuite care se găsesc sub brad în perioada sărbătorilor.

Bogații sărbătoresc Crăciunul diferit. De la decorațiuni de zeci de mii de dolari, la petrecerea sărbătorilor în locații exotice, mulți dintre ei preferă să aibă alte tradiții de Crăciun.

Printre acestea se numără și cadouri de Crăciun de zeci de mii de dolari, scrie Daily Mail.

Cei mai bogați oameni din lume cheltuiesc sume semnificative în perioada sărbătorilor, dar puțini știu exact pe ce sunt cheltuiți banii.

Ca în fiecare an, există diferite tendințe atunci când vine vorba de cadourile de Crăciun.

Cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun

Printre cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun se numără și abonamente scumpe, la care oamenii obișnuiți nu au acces.

Printre ofertele din acest an se numără și un serviciu de concierge de 7.500 de dolari, pe care unii soți îl cumpără pentru soțiile care au nevoie de un asistent.

„Când vorbesc cu bărbații despre motivul pentru care rezonează cu acest serviciu, apare un tipar comun: multe tensiuni din familie nu sunt despre mari probleme, ci despre logistică. Lucruri care scapă printre degete, încărcarea mentală constantă și așteptarea nespusă ca cineva să țină totul în funcțiune,” a declarat Lizzy Livne, CEO-ul Quiet Lux, companie care oferă astfel de servicii.

„În multe cazuri, soții chiar vor să ajute, dar nu sunt întotdeauna siguri cum să o facă într-un mod care să reducă povara cu adevărat,” a continuat Livne.

Abonamentele încep de la 500 de dolari pentru o lună de probă, apoi 750 de dolari lunar, sau 7.500 de dolari pentru un an întreg.

Chiar și unele cadouri care par mai accesibile devin mai luxoase cu anumite servicii, precum cele oferite de Devialet.

Pentru cei care vor o pereche de căști Apple AirPods luxoase, compania vinde cele mai ieftine căști la 499 de dolari și o versiune cu foiță de aur la suma de 799 de dolari.

De asemenea, oferă un difuzor placat cu aur de 25.000 de dolari. Devialet susține că produsele sale sunt mai mult decât simple sisteme audio și reprezintă artă.

Serviciile de înfrumusețare de lux sunt la mare căutare în acest sezon

Atunci când vine vorba de servicii de înfrumusețare, există numeroase opțiuni care pot costa sume semnificative. Printre acestea se numără și extensiile de păr.

„Există o creștere a tendinței de a cumpăra cadouri de lux pentru sine. Pentru multe cliente, nu e vorba doar despre a primi păr, ci despre a investi în felul în care se simt,” au declarat Jonathan și Whitney Sexsmith, fondatorii Prolonged Hair. „Vedem o cerere crescută în sezonul sărbătorilor, în principal pentru că oamenii vor să arate cât mai bine la evenimente, în călătorii și în poze.”

Atunci când vine vorba de extensii de păr, acestea pot costa de la câteva sute de dolari până la peste 50.000 de dolari.

În aceeași categorie intră și tratamentele faciale, care, la fel, pot costa și câteva sute sau mii de dolari.

Printre alte cadouri de lux pe care le-au cumpărat bogații în acest an se numără și o cină în spațiu. SpacePerspective oferă oportunitatea de a lua cina la 25 de kilometri deasupra Pământului, cu un preț de 495.000 de dolari.