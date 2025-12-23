Antena Căutare
Cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun. Primele ornamente arătau foarte diferit

Te-ai întrebat cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun? Primele ornamente arătau foarte diferit atunci când oamenii au început să împodobească brazii.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 13:50 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 13:54
Globurile de Crăciun arătau foarte diferit în trecut | Shutterstock

Decorarea bradului de Crăciun reprezintă o tradiție importantă în numeroase culturi, mai ales în Europa. Dar puțini știu cum a început această tradiție.

Tradiția decorării pomului de Crăciun a apărut în Germania, dar inițial erau folosite fructe și nuci, scrie History.com.

Pomii erau împodobiți după ce le cădeau frunzele, pentru a simboliza promisiunea primăverii, o diferență notabilă.

De-a lungul secolelor, tradiția s-a schimbat semnificativ, până am ajuns la ornamentele actuale.

Cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun

Potrivit datelor istorice, din 1605, au început să fie aduși brazi în casă de Crăciun. Aceștia erau împodobiți cu trandafiri din hârtie, lumânări, nuci și fructe. Ideea de a decora un copac în interiorul casei s-a răspândit rapid în teritoriile din Germania de azi.

În anii 1800, imigranții germani au adus tradiția și în SUA, unde aceasta a fost reinterpretată. Primele ornamente erau făcute din orice obiecte aveau familiile la îndemână. Printre acestea se numără fructe (în special mere), nuci, șiraguri de floricele de porumb și merişoare, fâșii de hârtie, lumânări și folie metalică.

Dar globurile de Crăciun așa cum le știm azi provin tot din Germania. Hans Greiner a început să creeze globuri de sticlă (numite baubles) în anii 1800. Acestea au devenit astfel primele ornamente de Crăciun produse în serie.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, antreprenorul F.W. Woolworth a adus ideea în SUA, unde vindea globuri de Crăciun în valoare de peste 25 de milioane de dolari anual.

Forma rotundă a globului provine de la forma materialelor originale folosite pentru a împodobi pomul de Crăciun, respectiv fructele și nucile.

Ulterior, producătorii au început să folosească injectarea în matriță cu materiale plastice, ceea ce a permis realizarea unor forme și mărimi variate.

Cum au apărut celelalte ornamente de Crăciun

Deși globurile sunt cele mai cunoscute ornamente de Crăciun, la nivel mondial sunt folosite și alte forme. Printre cele mai cunoscute se numără și steaua din vârful bradului. Aceasta reprezintă steaua care i-a călăuzit pe cei 3 magi când l-au vizitat pe Iisus.

Acadelele bastonaș au apărut tot în Germania, în jurul anului 1670. Acestea ar fi fost create pentru a-i ajuta pe copii să stea liniștiți în timpul slujbelor de Crăciun. Forma de „J” ar reprezenta toiagul ciobanilor care l-au vizitat pe Iisus.

În jurul anilor 1900, li s-au adăugat dungile roșii și aroma de mentă. Creștinii cred că dungile roșii reprezintă sângele vărsat de Iisus pe cruce, iar aroma de mentă simbolizează planta isop folosită în ritualurile biblice de purificare.

Mulți oameni folosesc și îngeri pentru a orna vârful bradului sau ca decorațiuni printre celelalte ornamente, mai ales în SUA.

Ei pot reprezenta îngerul care a apărut la Betleem pentru a anunța nașterea lui Iisus, îngerul Gabriel care i-a spus Mariei că îl va naște pe Iisus sau pur și simplu o reprezentare a îngerilor protectori.

