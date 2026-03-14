Antena Căutare
Home News Inedit Un bărbat a ajuns la spital după ce pielea i s-a făcut albastră pe tot corpul. Ce au constatat medicii

Un bărbat a ajuns la spital după ce pielea i s-a făcut albastră pe tot corpul. Ce au constatat medicii

Un bărbat s-a trezit cu pielea complet albastră într-o dimineață și s-a grăbit să ajungă la spital pentru a afla ce se întâmplă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Martie 2026, 08:00 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 12:09
Un bărbat în vârstă de 42 de ani s-a speriat când a văzut că pielea de pe tot corpul s-a făcut albastră peste noapte.

Tommy Lynch, în vârstă de 42 de ani, s-a grăbit să ajungă rapid la spital după ce a văzut că toată pielea i s-a colorat în albastru. Bărbatul s-a speriat foarte tare când și-a văzut inițial mâinile și brațele albastre, iar mai apoi toată pielea de pe tot restul corpului.

Tommy s-a trezit într-o dimineață arătând ca un personaj din filmul Avatar

Când s-a privit în oglindă, Tommy a spus că semăna cu un personaj din filmele Avatar. El nu știa care e motivul pentru care pielea lui a ajuns să fie albastră. S-a gândit imediat că ar putea suferi de o afecțiune gravă și nu a stat pe gânduri nicio clipă, grăbindu-se să primească ajutorul medicilor la spital.

Articolul continuă după reclamă

Motivul real pentru care a ajuns să aibă pielea albastră pe tot corpul a fost unul banal și, până la urmă, amuzant. Medicii l-au consultat, i-au pus mai multe întrebări și au stabilit destul de rapid care este cauza colorării pielii sale.

Inițial, atunci când l-au văzut complet albastru, gândindu-se că e vânăt și că nu poate respira cum trebuie, cadrele medicale l-au internat imediat și i-au pus masca de oxigen. El le-a explicat medicilor că se simte foarte obosit și aceștia și-au făcut griji că bărbatul în vârstă de 42 de ani ar putea avea probleme de circulație și respirație.

Unul dintre medici i-a șters mâna cu o compresă cu spirt și compresa s-a făcut imediat albastră. Atunci și-au dat seama care este, cu adevărat, problema lui Tommy.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El le-a dezvăluit abia atunci că și-a cumpărat o lenjerie nouă de pat care era albastră și nu a spălat-o înainte de a o folosi. Bărbatul a dormit o noapte în lenjeria lui nouă și asta a dus la imprimarea culorii albastre pe pielea lui în timpul nopții. Medicii s-au distrat copios atunci când au aflat adevărul.

„N-am știut că trebuie să speli cearceafurile înainte să dormi pe ele. Toată lumea de la recepția spitalului se uita la mine de parcă ar fi văzut o fantomă. A trebuit să merg la biroul lor și nici nu știam cum să încep să le spun că m-am trezit albastru. Doctorii mi-au spus că nu au mai văzut pe nimeni cu o asemenea culoare care încă să fie în viață. Arătam ca un personaj din Avatar. După ce mi-au șters brațul și s-a luat culoarea, atunci și-au dat seama”, a povestit Tommy, care lucrează pe un șantier din Derbyshire, potrivit publicației Mirror.

Tommy a primit lenjeria albastră de la un prieten de-ai săi, dar nu se aștepta ca aceasta să aibă un asemenea efect asupra pielii lui.

Înapoi la Homepage
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x