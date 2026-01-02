Antena Căutare
Calendarul vacanțelor școlare 2026: perioadele cheie pentru elevi și părinți

Vacanța de iarnă se apropie de final, însă elevii din România nu vor avea prea mult de așteptat până la următoarele zile libere.

Calendarul vacanțelor școlare 2026: perioadele cheie pentru elevi și părinți | Shutterstock

Anul școlar 2025–2026 vine cu mai multe pauze bine definite, dar și cu un calendar clar al examenelor naționale, informații esențiale atât pentru elevi, cât și pentru părinți.

Prima pauză importantă din semestrul al doilea este așa-numita vacanță de schi, stabilită de inspectoratele școlare județene în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026. Fiecare județ a putut alege o săptămână din acest interval.

9 – 15 februarie 2026: elevii din Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș vor fi primii care intră în vacanță. Fiind vorba de puține județe, se așteaptă ca stațiunile montane să fie mai puțin aglomerate.

16 – 22 februarie 2026: urmează vacanța pentru elevii din Ilfov, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila, Vaslui, precum și pentru cei din București.

23 februarie – 1 martie 2026: ultimii care se vor bucura de vacanța de schi sunt elevii din Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj, potrivit adevărul.ro.

Vacanța de Paște și alte zile libere

Vacanța de Paște va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie 2026. Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic cade pe 5 aprilie.

Până la vacanța de vară, elevii vor mai avea câteva zile libere:

  • 1 mai (vineri),
  • 1 iunie (luni),
  • 5 iunie, de Ziua Învățătorului (vineri).

Vacanța de vară începe pe 20 iunie

Vacanța mare va începe pe 20 iunie 2026 și se va încheia pe 6 septembrie, fiind mai scurtă decât cea din anul precedent.

Totuși, elevii aflați în ani terminali vor încheia cursurile mai devreme:

  • clasa a XII-a – pe 5 iunie,
  • clasa a VIII-a – pe 12 iunie.

Calendarul examenelor naționale 2026

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a va începe pe 22 iunie 2026, cu următorul program:

  • 22 iunie – Limba și Literatura Română
  • 24 iunie – Matematică
  • 26 iunie – Limba și Literatura Maternă
  • 1 iulie – afișarea rezultatelor
  • 2–3 iulie – contestații
  • 8 iulie – rezultatele finale

Bacalaureatul va debuta cu evaluarea competențelor, programată între 8 și 17 iunie. Probele scrise se vor desfășura astfel:

  • 29 iunie – Limba și Literatura Română
  • 30 iunie – proba obligatorie a profilului
  • 2 iulie – proba la alegere a profilului
  • 3 iulie – Limba și Literatura Maternă
  • 7 iulie – rezultate inițiale
  • 8–9 iulie – contestații
  • 13 iulie – rezultate finale

Calendarul școlar 2026 oferă, așadar, repere clare pentru planificarea vacanțelor în familie, dar și pentru pregătirea examenelor importante, un echilibru esențial între timp liber și responsabilități școlare.

