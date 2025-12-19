Care e diferența dintre deodorant și antiperspirant. Experții au dezvăluit adevărul

Antena Căutare
Te-ai întrebat care e diferența dintre deodorant și antiperspirant? Deși denumirile sunt folosite frecvent, nu reprezintă același produs.

Publicat: Vineri, 19 Decembrie 2025, 13:33
Există o diferență între deodorant și antiperspirant, dar puțini știu exact care e. Ambele produse sunt folosite pentru a gestiona efectele transpirației, dar în moduri diferite.

Transpirația reprezintă un sistem de răcire al corpului. Când temperaturile sunt ridicate, cei mai mulți oameni pot transpira până la jumătate de litru pe zi, scrie Science Alert.

În același timp, transpirația poate duce la un miros neplăcut. Pentru a combate acest efect, mulți oameni folosesc antiperspirant sau deodorant în fiecare zi.

Deși ambele produse sunt aplicate în același mod, au funcții diferite.

Transpirația în sine nu are un miros neplăcut

Puțin știu că transpirația în sine nu miroase. Transpirația eliminată de corpul nostru e, de fapt, inodoră. Ea provine în principal din 2 tipuri de glande, glandele ecrine și glandele apocrine.

Glandele sudoripare, responsabile pentru cea mai mare parte a transpirației, se găsesc pe aproape tot corpul. Ele eliberează în general o transpirație pe bază de apă, care ajută la reglarea temperaturii. Această transpirație conține electroliți și cantități mici de alte substanțe care, în mod normal, nu produc mirosuri neplăcute.

Citește și: Ce înseamnă dacă transpiri în exces. Poate fi semnul unei boli ascunse

Glandele apocrine, situate în principal în zona axilelor și cea inghinală, produc o transpirație cu o compoziție mai uleioasă, care conține proteine, zaharuri și uleiuri. Această transpirație e, de asemenea, inodoră la început.

Totuși, mai multe tipuri de bacterii care trăiesc pe piele se hrănesc cu această transpirație. Prin acest proces, produc substanțe volatile și mirositoare.

Ele cauzează mirosul neplăcut, iar unii dintre acești compuși pot fi detectați în concentrații de trilioane de ori mai mici decât un gram pe litru de aer. Glandele apocrine devin active la pubertate.

Pentru a combate aceste mirosuri, apelăm la antiperspirante sau deodorante. Deși folosim termenii interschimbabil, fiecare nume descrie modul specific în care funcționează produsul.

Care e diferența dintre deodorant și antiperspirant

Toate antiperspirantele funcționează la fel la bază. Conțin ingrediente active care opresc corpul să mai elibereze transpirație.

Aceste ingrediente sunt, de obicei, diverse săruri metalice. Cel mai frecvent sunt folosiți clorhidrat de aluminiu, clorhidrat de aluminiu, clorură de aluminiu sau un compus zirconiu-aluminiu.

Acestea se combină cu apa și alte molecule din glandele sudoripare pentru a crea un „dop” temporar care blochează fluxul transpirației către suprafața pielii. Astfel, bacteriile de pe piele sunt lipsite de substanțele de care au nevoie pentru a produce mirosurile neplăcute

Deodorantele funcționează diferit, însă. Ele permit transpirației să ajungă la suprafața pielii, dar previn eliberarea mirosului sau îl acoperă. Acest lucru e posibil printr-o gamă variată de ingrediente.

Unele deodorante conțin agenți antimicrobieni, care reduc populația de bacterii responsabile de miros. Altele conțin parfumuri, care maschează mirosurile nedorite.

Citește și: Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut de transpirație în zilele toride de vară. Ce trebuie să încerci

Se mai adaugă uneori compuși care absorb mirosul, care leagă moleculele volatile, și uneori absorb și umezeala.

Unele ingrediente active pot modifica pH-ul local al pielii, pentru a nu favoriza dezvoltarea bacteriilor.

Pe lângă ingredientele principale, produsele pentru axilă conțin și alte substanțe, precum conservanți, parfumuri plăcute, ingrediente care ajută aplicarea sau îmbunătățesc senzația produsului pe piele.

