Apple renunță la 15 dispozitive. Ce produse nu mai sunt disponibile în magazine

Acum că a lansat un nou smartphone, Apple a anunțat că renunță la 15 dispozitive mai vechi, ce nu vor mai fi disponibile în magazine.

Unele dintre cele mai căutate dispozitive Apple din trecut nu vor mai fi disponibile de acum, pentru a face loc produselor noi.

Săptămâna trecută, gigantul tech a dezvăluit mai multe dispozitive, inclusiv noul iPhone 17e și mai multe laptopuri MacBook, scrie Daily Mail.

Pentru a face loc noilor dispozitive, Apple a înlăturat unele produse vechi din oferta sa, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi achiziționate.

E o strategie pe care Apple o folosește des atunci când introduce tehnologie nouă.

Apple renunță la 15 dispozitive

Modelele mai vechi sunt adesea retrase imediat ce sunt anunțate versiuni noi. Prin această strategie, compania își simplifică oferta de produse și își concentrează gama pe dispozitive mai noi și cu performanțe mai ridicate. În acest context, Apple renunță la 15 dispozitive mai vechi, pentru a face loc modelelor noi.

Totuși, mai multe dispozitive din cel mai recent val de produse scoase din circulație au doar 2 ani vechime.

Printre acestea se numără iPhone 16e, dotat cu cipul A18, modelele iPad Air de 11 și 13 inchi cu procesorul M3 și MacBook Air de 13 și 15 inchi cu cipul M4 de la Apple, toate lansate în 2025.

Mai multe configurații de MacBook Pro au fost de asemenea retrase, inclusiv MacBook Pro de 13 inchi cu cipul M5 și 512GB de stocare, precum și mai multe modele MacBook Pro de 14 și 16 inchi, dotate cu procesoare M4 Pro și M4 Max, introduse în 2024.

Apple a renunțat și la unele dintre computerele sale. Mac Studio cu cipul M3 Ultra și 512GB de memorie apare și el pe lista produselor retrase.

Schimbările se extind și la produsele de afișare ale companiei, inclusiv Studio Display cu cipul A13 Bionic, lansat pentru prima dată în 2022, și monitorul premium Pro Display XDR, lansat inițial în 2019.

Accesoriile asociate acelui monitor, inclusiv Pro Stand și adaptorul Pro Display XDR VESA Mount, au fost de asemenea eliminate din gama activă a Apple.

Această mișcare urmărește înlocuirea dispozitivelor mai vechi cu versiuni actualizate, ca parte a celui mai recent proces de reînnoire a produselor.

iPhone 16e a fost retras din oferta Apple

iPhone 16e a fost retras pentru a face loc noului iPhone 17e, anunțat recent. iPad Air cu cip M3 a fost înlocuit de un model mai nou care funcționează cu cipul M4 de la Apple.

Aceeași tranziție a avut loc și în gama MacBook Air, unde modelele anterioare cu cip M4 au fost eliminate treptat în favoarea unor versiuni actualizate cu cele mai noi procesoare M5.

O schimbare neașteptată e eliminarea MacBook Pro cu cip M5 și 512GB de stocare, pe care Apple l-a introdus în octombrie 2025 cu un preț de pornire de 1.599 de dolari.

Compania l-a înlocuit cu o nouă configurație de bază care include 1TB de stocare internă și un preț de pornire mai mare, de 1.699 de dolari.

Nu se știe dacă această schimbare e legată de problemele aprovizionării cu hardware de memorie. Mai mulți producători din industrie au fost nevoiți să ajusteze configurațiile dispozitivelor pentru a se adapta la acest deficit.

Apple a retras, de asemenea, 2 dintre cele mai vechi produse de afișare ale sale: Studio Display original, lansat în 2022, și Pro Display XDR, care a apărut pentru prima dată în 2019.

Ambele au fost înlocuite de un nou Studio Display XDR și de un model de bază actualizat.

Apple a lansat noul iPhone 17e săptămâna trecută, la prețul de 599 de dolari. Acesta costa la fel precum iPhone 16e, dar oferă de 2 ori mai mult spațiu de stocare.