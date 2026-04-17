Cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Burger de la emisiunea Survivor. Ce prețuri are concurentul la localul său

Descoperă cât costă un burger în restaurantul lui Gigi Nicolae, concurent în emisiuneA Survivor România și fost concurent la Chefi la cuțite.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 14:09 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 23:24
Descoperă ce prețuri sunt la restaurantul lui Gigi Nicolae de la Survivor | Antena 1

Gigi Nicolae este unul dintre cei mai apreciați concurenți de la emisiunea Survivor România, însă acesta a devenit cunoscut publicului mai ales datorită participării la show-ul Chefi la cuțite. Încă de atunci, în etpaa preselecțiilor, am aflat faptul că acesta deține un restaurant specializat pe mâncăcuri de tip fast food. Descoperă cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Nicolae.

Cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Burger de la emisiunea Survivor. Ce prețuri are concurentul la localul său

Nu mai este o noutate faptul că Gigi Nicolae este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți concurenți de la emisiunea Survivor. Acesta a intrat în competiția din Republica Dominicană în luna martie și încă de atunci s-a impus în cadrul probelor, reușind să demonstreze că este un luptător adevărat, demn de tribul Războinicilor.

Citește și: Cine este Gigi Nicolae, concurentul de la Survivor! Află mai multe detalii despre el

Pentru cei care nu știu sau nu își amintesc de detalii dezvăluite de acesta la Chefi la cuțite, Gigi Nicolae se pricepe de minune la afaceri și deține un restaurant de succes în Ploiești, unde servește preponderent burgeri. Ulterior, afacerea a fost extinsă și cu o locație în București, iar numeroasele recenzii pozitive arată faptul că produsele sale sunt unele extrem de apreciate de clienți. Cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Burger?

Citește și: Nopți nedormite și foame! Gigi Nicolae resimte din plin viața din Survivor

Astfel, conform unui celebru site dedicat livrărilor, un Smash Burger costă 50 de lei și conține e paline de carne de vită, cheddar, bacon, castraveți murați și sos. Un meniu Gigi Burger costă 65 de lei, iar un iubitorii de brânză trebuie să scoată din buzunare 50 de lei pentru un Burger Quatro Formaggi sau 55 de lei pentru un Dublu Cheesy Burger. Clienții care caută gusturi și combinații mai interesante pot opta pentru un Burger Onion Rings, la prețul de 45 de lei, sau pot comanda un Burger englezesc, ce conține ingrediente precum ceapă prăjită, ou, maionează, bacon și cheddar.

De asemenea, clienții mai pot găsi la restaurantul lui Gigi Burger preparate precum omletă, salate și diferite tipuri de cartofi, ca garnitură.

Un român candidează la alegerile locale din Birmingham. Cine este Julian Nistor și cum vrea să câștige...
AS.ro Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român Casă de două milioane de euro pentru Nadia Comăneci. Câţi bani primeşte lună de lună de la statul român
Observatornews.ro Explicaţia eMAG pentru noua taxă de 4 lei, aplicată inclusiv celor cu abonament Genius Explicaţia eMAG pentru noua taxă de 4 lei, aplicată inclusiv celor cu abonament Genius
Antena 3 O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume O fostă vedetă de filme pentru adulți a luat examenul de barou și devine avocată. Este în clubul celor mai inteligenți oameni din lume
SpyNews Ce reguli stricte le-a impus Nicușor Dan copiilor lui! Medicii i-au recomandat Ce reguli stricte le-a impus Nicușor Dan copiilor lui! Medicii i-au recomandat

Un român candidează la alegerile locale din Birmingham. Cine este Julian Nistor și cum vrea să câștige
Un român candidează la alegerile locale din Birmingham. Cine este Julian Nistor și cum vrea să câștige
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
O femeie a crezut că se balonează de la lactate, dar când a mers la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt
O femeie a crezut că se balonează de la lactate, dar când a mers la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea,...
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
