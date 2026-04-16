Donald Trump și Papa Leon, schimb de replici dure despre războiul din Iran: ce și-au spus

Donald Trump și Papa Leon au avut un schimb de replici dure despre războiul din Iran. Cei doi și-au exprimat părerea despre războiul actual. Schimbul de replici fără precedent între Casa Albă și Vatican a ținut primele pagini ale presei internaționale. De altfel, Trump s-a prezentat drept Iisus Hristos într-o imagine generată cu inteligența artificială.

„Papa Leon este slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă”, a spus Donald Trump pe Truth Social. Președintele a distribuit și o imagine generată cu AI despre sine.

În fotografie, Donald Trump apare în ipostaza lui Mesia. Mulți au crezut că Papa Leon al XIV-lea va fi „un instrument” prin care Donald Trump va ajunge să se facă înțeles. Totuși, realitatea s-a dovedit a fi alta.

Chiar dacă este primul papă american din istorie, el a devenit unul dintre „adversarii” președintelui Donald Trump. În ultimele săptămâni, el a criticat dur războiul pe care SUA și Israel îl duc împotriva Iranului.

Liderul de la Casa Albă a avut o reacție neașteptată la adresa Suveranului Pontif. Ulterior, Trump a postat și o imagine în care apare drept Mesia.

Președintele american, în vârstă de 70 de ani, a publicat imaginea pe Truth Social, fără o descriere. Imaginea generată cu inteligența artificială îl arată pe Trump îmbrăcat într-o robă albă și roșie, cu o mână pe fruntea unui bolnav pe care l-ar fi vindecat.

O femeie apare în timp ce se roagă, iar un soldat și o asistentă medicală privesc spre Trump, în timp ce un steag american și mai multe artificii apar pe fundal. Imaginea, aparent inspirată de creștinism, a fost postată la aproximativ 40 de minute după ce acesta a publicat, pe aceeași platformă, o critică dură la adresa lui Papa Leon.

Într-o postare lungă publicată târziu în seară, Trump l-a descris pe Papa Leon ca fiind „slab în ceea ce privește criminalitatea și teribil pentru politica externă”.

„Îmi place mult mai mult fratele său, Louis, decât îmi place de el, pentru că Louis este în întregime MAGA”, a susținut Trump. „El înțelege, iar Leo nu!”

„Nu vreau un Papă care consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară”, a continuat el. „Nu vreau un Papă care consideră că este teribil faptul că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități masive de droguri în Statele Unite și, chiar mai rău, golea închisorile în țara noastră, inclusiv criminali, traficanți de droguri și violatori”.

Papa Leon a împărtășit și el gândurile sale despre postarea lui Trump din mediul online.

„Nu mă tem de administrația Trump sau de a vorbi cu voce tare despre mesajul Evangheliei, ceea ce cred că sunt aici să fac”, a declarat acesta. „Nu suntem politicieni, nu abordăm politica externă din aceeași perspectivă în care ar putea-o înțelege el, dar eu cred în mesajul Evangheliei, ca făcător de pace”, a adăugat el.

Donald Trump a șters imaginea care îl înfățișa ca o figură asemănătoare cu Mesia

După o serie de reacții negative tot mai puternice, Donald Trump pare să fi eliminat postarea controversată de pe Truth Social. Imaginea a stârnit reacții dure din ambele părți ale spectrului politic american, inclusiv din partea unora dintre cei mai înfocați susținători ai lui Trump.

Trump a recunoscut că a postat imaginea, declarând reporterilor că a crezut că „este ca un doctor”.

Vorbind cu reporterii la câteva ore după ce imaginea a fost îndepărtată, Trump a spus că el consideră că imaginea îl înfățișează ca medic, alături de un angajat al Crucii Roșii.