Home Showbiz Vedete Donald Trump și Papa Leon, schimb de replici dure despre războiul din Iran: ce și-au spus

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Aprilie 2026, 08:00 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 23:37
Donald Trump și Papa Leon au avut un schimb de replici dure despre războiul din Iran. Cei doi și-au exprimat părerea despre războiul actual. Schimbul de replici fără precedent între Casa Albă și Vatican a ținut primele pagini ale presei internaționale. De altfel, Trump s-a prezentat drept Iisus Hristos într-o imagine generată cu inteligența artificială.

„Papa Leon este slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în ceea ce privește politica externă”, a spus Donald Trump pe Truth Social. Președintele a distribuit și o imagine generată cu AI despre sine.

În fotografie, Donald Trump apare în ipostaza lui Mesia. Mulți au crezut că Papa Leon al XIV-lea va fi „un instrument” prin care Donald Trump va ajunge să se facă înțeles. Totuși, realitatea s-a dovedit a fi alta.

Chiar dacă este primul papă american din istorie, el a devenit unul dintre „adversarii” președintelui Donald Trump. În ultimele săptămâni, el a criticat dur războiul pe care SUA și Israel îl duc împotriva Iranului.

Citește și: Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală

Liderul de la Casa Albă a avut o reacție neașteptată la adresa Suveranului Pontif. Ulterior, Trump a postat și o imagine în care apare drept Mesia.

Președintele american, în vârstă de 70 de ani, a publicat imaginea pe Truth Social, fără o descriere. Imaginea generată cu inteligența artificială îl arată pe Trump îmbrăcat într-o robă albă și roșie, cu o mână pe fruntea unui bolnav pe care l-ar fi vindecat.

O femeie apare în timp ce se roagă, iar un soldat și o asistentă medicală privesc spre Trump, în timp ce un steag american și mai multe artificii apar pe fundal. Imaginea, aparent inspirată de creștinism, a fost postată la aproximativ 40 de minute după ce acesta a publicat, pe aceeași platformă, o critică dură la adresa lui Papa Leon.

Citește și: De ce fiul lui Trump nu e eligibil să fie trimis în armată pe fondul războiului din Iran. Motivul pentru care nu se poate înrola

Într-o postare lungă publicată târziu în seară, Trump l-a descris pe Papa Leon ca fiind „slab în ceea ce privește criminalitatea și teribil pentru politica externă”.

„Îmi place mult mai mult fratele său, Louis, decât îmi place de el, pentru că Louis este în întregime MAGA”, a susținut Trump. „El înțelege, iar Leo nu!”

„Nu vreau un Papă care consideră că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară”, a continuat el. „Nu vreau un Papă care consideră că este teribil faptul că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități masive de droguri în Statele Unite și, chiar mai rău, golea închisorile în țara noastră, inclusiv criminali, traficanți de droguri și violatori”.

Papa Leon a împărtășit și el gândurile sale despre postarea lui Trump din mediul online.

Citește și: Iran a câştigat războiul pe internet. Cum râde Teheranul de Donald Trump folosind meme-uri şi AI

„Nu mă tem de administrația Trump sau de a vorbi cu voce tare despre mesajul Evangheliei, ceea ce cred că sunt aici să fac”, a declarat acesta. „Nu suntem politicieni, nu abordăm politica externă din aceeași perspectivă în care ar putea-o înțelege el, dar eu cred în mesajul Evangheliei, ca făcător de pace”, a adăugat el.

Donald Trump a șters imaginea care îl înfățișa ca o figură asemănătoare cu Mesia

După o serie de reacții negative tot mai puternice, Donald Trump pare să fi eliminat postarea controversată de pe Truth Social. Imaginea a stârnit reacții dure din ambele părți ale spectrului politic american, inclusiv din partea unora dintre cei mai înfocați susținători ai lui Trump.

Citește și: Un parc din București va purta numele „Donald Trump”. Unde va fi amenajat în Sectorul 4

Trump a recunoscut că a postat imaginea, declarând reporterilor că a crezut că „este ca un doctor”.

Vorbind cu reporterii la câteva ore după ce imaginea a fost îndepărtată, Trump a spus că el consideră că imaginea îl înfățișează ca medic, alături de un angajat al Crucii Roșii.

Fiul lui Kamara a făcut primii săi pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon...
AS.ro Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită” Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: &#8220;Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită&#8221;
Observatornews.ro Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile  Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile 
Antena 3 Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul” Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
SpyNews Cât de tânără e soacra lui Cătălin Vișănescu! Iubita lui, Roxana, a moștenit frumusețea de la mama ei Cât de tânără e soacra lui Cătălin Vișănescu! Iubita lui, Roxana, a moștenit frumusețea de la mama ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Citește și
Fiul lui Kamara a făcut primii săi pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Fiul lui Kamara a făcut primii săi pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Ce semnificație are numele pe care Pepe și soția sa, Yasmine, l-au ales pentru fiica lor. Numele special al mezinei familiei
Ce semnificație are numele pe care Pepe și soția sa, Yasmine, l-au ales pentru fiica lor. Numele special al...
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au făcut o gafă uriașă”
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania! Cum a răspuns viitorul premier maghiar
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania!... BZI
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți Jurnalul
Cine sunt părinții lui Felix Baumgartner? Eva și Felix Baumgartner sunt moștenitorii averii fostului parașutist
Cine sunt părinții lui Felix Baumgartner? Eva și Felix Baumgartner sunt moștenitorii averii fostului parașutist Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor Observator
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
