O femeie a crezut că se balonează de la lactate, dar când a mers la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt

O femeie se simțea rău și a crezut că e doar balonată din cauza faptului că are intoleranță la lactoză. Ceea ce credea că e o simplă intolerenață s-a transformat într-un diagnostic dificil.

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o femeie, la scurt timp după ce a început să se simtă rău. Inițial, aceasta a ales să creadă faptul că este vorba despre o intoleranță la lactoză. Totuși, văzând că simptomele se agravează, aceasta a decis să meargă la doctor. Acolo, diagnosticul primit a fost unul crunt.

Cheyenne Midwinter în vârstă de 39 de ani din Marea Britanie a început într-o zi să se simtă rău. A început să aibă crampe de-a lungul mai multor luni de zile și inițial aceasta a crezut că, cel mai probabil, are intoleranță la lactoză și consumul de lactate o afectează. A decis să își modifice dieta și a renunțat la cofeină, la mâncarea picantă și a început să bea mai multă apă decât de obicei, dar toate aceste schimbări nu au făcut vreo diferență. Când simptomele s-au agravat, femeia a decis trotuși să meargă la un medic. Acolo, după numeroase analize și investigații, doctorii au descoperit o tumoră ce îi bloca intestinele.

Citește și: O femeie se simțea rău și a crezut că e doar balonată după mesele copioase din concediu. Ce diagnostic crunt i-au pus medicii

„Am crezut că este fie o intoleranță la lactate, fie sindromul intestinului iritabil. Nicio parte din mine nu credea că ar putea fi cancer la momentul respectiv. Bunicul meu a murit de cancer la colon, dar avea peste 80 de ani, așa că atunci când i-am spus acestui lucru primului medic, mi-a spus că este mai frecvent la acea vârstă”, a dezvăluit femeia, potrivit mirror.co.uk.

Citește și: O mamă a crezut că are febră musculară după curățenia de sărbători. Când a ajuns la spital, medicii i-au pus un diagnostic crunt

După mai multe ședințe de chimioterapie, femeia a fost supusă unei intervenții chirurgicale de eliminare a tumorii, dar a suferit și o histerectomie, căci medicii au decis că se impune acest lucru.

În prezent, Cheyenne Midwinter se află în etapa de recuperare și se bucură de viață și de faptul că a ajuns la timp pe mâna medicilor. Aceasta a decis să își facă publică povestea ca să tragă un semnal de alarmă și să arate că în spatele unor simptome banale se poate ascunde o afecțiune extrem de gravă.