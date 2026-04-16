Prințesa Eléonore a Belgiei a împlinit 18 ani. Imagini rare publicate de Casa Regală cu fiica Regelui Philippe

Prințesa Eléonore a Belgiei a împlinit 18 ani, iar această ocazie specială a fost marcată prin publicarea unor noi portrete oficiale. Imaginile elegante o surprind pe tânăra membră a familiei regale într-o ipostază matură, pregătită să pășească într-o nouă etapă a vieții sale. Fotografiile oferă o perspectivă rară asupra celui mai mic copil al Regele Philippe al Belgiei și al Regina Mathilde a Belgiei.

Prințesa Eléonore s-a născut pe 16 aprilie 2008, la Anderlecht, și este al patrulea copil al cuplului regal. De-a lungul anilor, ea a crescut departe de lumina reflectoarelor, beneficiind de o educație atent aleasă și de o copilărie cât mai echilibrată. Din vara anului 2023, prințesa studiază în limba engleză la Școala Internațională din Bruxelles, unde își dezvoltă atât cunoștințele academice, cât și abilitățile sociale.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a marca împlinirea vârstei de 18 ani, Casa Regală a Belgiei a publicat o serie de fotografii emoționante, care surprind transformarea prințesei dintr-o copilă discretă într-o tânără sigură pe sine. Aparițiile sale publice sunt rare, motiv pentru care aceste imagini au atras imediat atenția publicului și a presei internaționale.

Prințesa Eléonore este cunoscută pentru pasiunile sale variate. Ea cântă la vioară și practică mai multe sporturi, printre care schiul, navigația și tenisul. De asemenea, vorbește fluent franceza, olandeza și engleza, calități esențiale pentru un membru al familiei regale belgiene, într-o țară caracterizată prin diversitate lingvistică și culturală.

Tânăra locuiește alături de familia sa la Palatul Regal din Laeken, împreună cu sora sa mai mare, Prințesa Elisabeta a Belgiei, moștenitoarea tronului, și cu cei doi frați ai săi, Prințul Gabriel al Belgiei și Prințul Emmanuel al Belgiei. Relația apropiată dintre frați este bine cunoscută, aceștia fiind adesea văzuți împreună la evenimente oficiale sau în fotografii de familie.

Un moment emoționant a fost și celebrarea comună a zilelor de naștere ale prințesei și tatălui său. Regele Philippe a împlinit 66 de ani pe 15 aprilie 2026, iar pentru a marca această coincidență specială, cei doi au recreat o fotografie realizată în urmă cu zece ani. Imaginea evidențiază cât de mult a crescut prințesa și simbolizează legătura strânsă dintre tată și fiică.

În fotografia originală, Prințesa Eléonore avea doar opt ani și era departe de responsabilitățile pe care le presupune statutul regal. Astăzi, la 18 ani, ea începe să se pregătească pentru un rol mai activ în viața publică, chiar dacă nu este direct în linia de succesiune la tron.

Prințesa a fost botezată în capela Castelului Ciergnon din Ardeni, într-o ceremonie elegantă, având ca nași personalități importante, printre care Prințesa Victoria a Suediei și Prințesa Claire a Belgiei. Educația sa a început la Colegiul St. John Berchmans din Bruxelles, ulterior continuând la Colegiul Heilig Hart din Wezembeek-Oppem, înainte de a se transfera la Școala Internațională din Bruxelles.

Prin aceste noi portrete și apariții, Prințesa Eléonore marchează nu doar o aniversare importantă, ci și începutul unei noi etape în viața sa. Publicul o descoperă treptat ca pe o tânără elegantă, educată și pregătită să își asume, în timp, rolul în cadrul familiei regale belgiene.