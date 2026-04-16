Antena Căutare
Home News Inedit Un român candidează la alegerile locale din Birmingham. Cine este Julian Nistor și cum vrea să câștige

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Aprilie 2026, 08:30 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 23:46
Galerie
Campania lui Julian Nistor se desfășoară într-un context politic local competitiv. | Shutterstock

Un român candidează la alegerile locale din Birmingham. Julian Nistor este cel care își dorește să câștige cursa electorală. Vestea a ajuns și în România, însă puțini sunt cei care știu cine este și cu ce se ocupă Julian Nistor.

Julian Nistor este un antreprenor de origine română. Acesta este stabilit de mai multă vreme în Marea Britanie, iar recent a intrat în cursa electorală pentru alegerile locale din Birmingham. El reprezintă cartierul Ward End și a postat un mesaj în mediul online pentru alegătorii săi, în care își prezintă principalele obiective și motivele pentru care a decis să candideze.

Articolul continuă după reclamă

Julian este cunoscut pentru activitățile sale antreprenoriale și implicarea în mai multe proiecte sociale. De-a lungul timpului, acesta a colaborat cu diverse organizații locale, contribuind la inițiative menite să sprijine comunitățile defavorizate și să ofere oportunități pentru tinerii aflați în situații vulnerabile. Experiența sa în mediul de afaceri este prezentată ca un avantaj în campania electorală, el susținând că poate aduce o abordare pragmatică în administrația locală.

Julian Nistor candidează din partea Workers Party of Britain, o formațiune politică relativ recentă pe scena politică britanică. Campania sa este centrată pe problemele comunității locale, cu accent pe îmbunătățirea calității vieții în cartierul Ward End. Printre prioritățile sale se numără creșterea nivelului de curățenie urbană, combaterea problemelor legate de salubritate și reducerea infestărilor cu rozătoare, aspecte semnalate frecvent de locuitorii din zonă.

De asemenea, acesta își propune modernizarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea condițiilor de trafic, probleme considerate esențiale pentru dezvoltarea cartierului. În mesajele sale electorale, Julian Nistor subliniază că ascultarea comunității și implicarea directă în rezolvarea problemelor locale reprezintă baza programului său politic.

Potrivit unor informații publicate de CanCan.ro, în anul 2024 Julian Nistor s-a alăturat organizației Community Plaza în calitate de ambasador. În acest rol, el a contribuit la derularea mai multor programe dedicate sprijinirii tinerilor vulnerabili. Activitatea sa a fost orientată în special către prevenirea delincvenței juvenile și reducerea riscului de implicare a tinerilor în activități ilegale, prin oferirea de sprijin educațional și social.

Citește și: Peter Magyar este divorțat. Cine este fosta soție a noului premier al Ungariei. Separarea a fost cu scandal și acuzații reciproce

Prin implicarea sa în aceste proiecte, Nistor și-a consolidat imaginea de susținător al comunității locale, punând accent pe prevenție și pe integrarea socială a tinerilor. El susține că experiența acumulată în mediul antreprenorial și în activitățile sociale îl ajută să înțeleagă mai bine nevoile reale ale locuitorilor din Ward End.

Partidul din care face parte, Workers Party of Britain, a fost fondat în anul 2019 și promovează o platformă de stânga cu accente populiste. Printre punctele centrale ale doctrinei acestui partid se numără opoziția față de alianțele militare existente, în special față de NATO. De asemenea, formațiunea politică susține retragerea Marii Britanii din structura NATO și promovează politici economice axate pe protecția intereselor muncitorilor britanici.

O femeie a crezut că se balonează de la lactate, dar când a mers la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt...
Înapoi la Homepage
AS.ro Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită” Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: &#8220;Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită&#8221;
Observatornews.ro Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile  Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile 
Antena 3 Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul” Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
SpyNews Cât de tânără e soacra lui Cătălin Vișănescu! Iubita lui, Roxana, a moștenit frumusețea de la mama ei Cât de tânără e soacra lui Cătălin Vișănescu! Iubita lui, Roxana, a moștenit frumusețea de la mama ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
O femeie a crezut că se balonează de la lactate, dar când a mers la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea, de fapt
O femeie a crezut că se balonează de la lactate, dar când a mers la medic a primit un diagnostic crunt. Ce avea,...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Substanțele chimice care afectează oasele copiilor. Se găsesc în case din întreaga lume
Substanțele chimice care afectează oasele copiilor. Se găsesc în case din întreaga lume
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au făcut o gafă uriașă”
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania! Cum a răspuns viitorul premier maghiar
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania!... BZI
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți Jurnalul
Cine sunt părinții lui Felix Baumgartner? Eva și Felix Baumgartner sunt moștenitorii averii fostului parașutist
Cine sunt părinții lui Felix Baumgartner? Eva și Felix Baumgartner sunt moștenitorii averii fostului parașutist Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor Observator
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x