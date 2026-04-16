O nouă creație muzicală, lansată de Juno, învăluie telespectatorii într-o promisiune a spin-off-ului serialului original Destine cu parfum de lavandă, semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production.

Juno lansează Destine cu parfum de lavandă, piesa care poartă numele spin-off-ului serialului original de la Antena 1, care are premiera astăzi, de la 20.30 | Antena 1

Iubirea și speranța se împletesc într-o simfonie desăvârșită, totul pentru ca Universul construit de proiectul care a unit sufletele telespectatorilor prin scene pline de suspans și povești emoționante să capete noi valențe, începând de astăzi, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Juno lansează Destine cu parfum de lavandă

Iubiri fragile și visuri care prind contur sub cerul parfumat al lavandei urmează să fie descoperite, însă personajele nu vor fi lipsite de situații care o să le pună față în față cu decizii greu de luat, poate chiar dureroase. Vor crede protagoniștii în destin și se vor lăsa purtați pe aripile poveștilor care îi vor duce mai aproape de dragostea adevărată sau se vor lăsa împedicați de propriile frici?

Chiar înainte de lansarea episoadelor care vor aduce publicului experiențe care se simt, se trăiesc și se păstrează în inimă, Juno dezvăluie linia melodică, iar fiecare vers al melodiei oficiale Destine cu parfum de lavandă pare șoptit direct sufletului, completând perfect trăirile intense ale personajelor. Mesajul este clar, arătând drumul pe care fiecare îl parcurge în viață pentru a întâlni persoana care vine în completarea propriei firi – printre lacrimi, printre ploi, rătăcim și căutăm până găsim ceea ce se numește, simplu, dragoste.

“Era nevoie de o piesă nouă, ținând cont că serialul primește o poveste nouă. A fost interesant să fac această melodie! Aveam experiența primelor 3 sezoane de Iubire cu parfum de lavandă și am știut exact unde trebuie să merg de data aceasta. Personal, mă aud mai matur, dar simt și experiența căpătată pe parcursul proiectului, atât ca om, cât și ca artist. Mesajul piesei este clar, fiind descrisă ideea că unele lucruri în viață par a fi scrise și îți dai seama de ele abia când te uiți în urmă, la multe clipe prin care ai trecut. Poate că atunci nu aveau sens, dar toate acestea te-au adus în prezent. Mă găsesc într-un punct al vieții în care cred în destine! Sunt curios ce simt și oamenii. Vizionare și audiție plăcută le doresc!”, transmite Juno.

Simfonia desăvârșită a poveștilor de iubire continuă în Podișor, în Destine cu Parfum de Lavandă, din 16 Aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY!