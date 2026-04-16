O nouă creație muzicală, lansată de Juno, învăluie telespectatorii într-o promisiune a spin-off-ului serialului original Destine cu parfum de lavandă, semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production.

Publicat: Joi, 16 Aprilie 2026, 10:36 | Actualizat Joi, 16 Aprilie 2026, 10:37
Juno lansează Destine cu parfum de lavandă, piesa care poartă numele spin-off-ului serialului original de la Antena 1, care are premiera astăzi, de la 20.30 | Antena 1

Iubirea și speranța se împletesc într-o simfonie desăvârșită, totul pentru ca Universul construit de proiectul care a unit sufletele telespectatorilor prin scene pline de suspans și povești emoționante să capete noi valențe, începând de astăzi, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Iubiri fragile și visuri care prind contur sub cerul parfumat al lavandei urmează să fie descoperite, însă personajele nu vor fi lipsite de situații care o să le pună față în față cu decizii greu de luat, poate chiar dureroase. Vor crede protagoniștii în destin și se vor lăsa purtați pe aripile poveștilor care îi vor duce mai aproape de dragostea adevărată sau se vor lăsa împedicați de propriile frici?

Chiar înainte de lansarea episoadelor care vor aduce publicului experiențe care se simt, se trăiesc și se păstrează în inimă, Juno dezvăluie linia melodică, iar fiecare vers al melodiei oficiale Destine cu parfum de lavandă pare șoptit direct sufletului, completând perfect trăirile intense ale personajelor. Mesajul este clar, arătând drumul pe care fiecare îl parcurge în viață pentru a întâlni persoana care vine în completarea propriei firi – printre lacrimi, printre ploi, rătăcim și căutăm până găsim ceea ce se numește, simplu, dragoste.

Era nevoie de o piesă nouă, ținând cont că serialul primește o poveste nouă. A fost interesant să fac această melodie! Aveam experiența primelor 3 sezoane de Iubire cu parfum de lavandă și am știut exact unde trebuie să merg de data aceasta. Personal, mă aud mai matur, dar simt și experiența căpătată pe parcursul proiectului, atât ca om, cât și ca artist. Mesajul piesei este clar, fiind descrisă ideea că unele lucruri în viață par a fi scrise și îți dai seama de ele abia când te uiți în urmă, la multe clipe prin care ai trecut. Poate că atunci nu aveau sens, dar toate acestea te-au adus în prezent. Mă găsesc într-un punct al vieții în care cred în destine! Sunt curios ce simt și oamenii. Vizionare și audiție plăcută le doresc!”, transmite Juno.

Simfonia desăvârșită a poveștilor de iubire continuă în Podișor, în Destine cu Parfum de Lavandă, din 16 Aprilie, în fiecare joi, de la 20.30, doar pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Donald Trump și Papa Leon, schimb de replici dure despre războiul din Iran: ce și-au spus...
AS.ro Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită” Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: &#8220;Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită&#8221;
Observatornews.ro Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile  Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile 
Antena 3 Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul” Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
SpyNews Cât de tânără e soacra lui Cătălin Vișănescu! Iubita lui, Roxana, a moștenit frumusețea de la mama ei Cât de tânără e soacra lui Cătălin Vișănescu! Iubita lui, Roxana, a moștenit frumusețea de la mama ei

Fiul lui Kamara a făcut primii săi pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Fiul lui Kamara a făcut primii săi pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Ce semnificație are numele pe care Pepe și soția sa, Yasmine, l-au ales pentru fiica lor. Numele special al mezinei familiei
Ce semnificație are numele pe care Pepe și soția sa, Yasmine, l-au ales pentru fiica lor. Numele special al...
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho
William Levy nu se mai ascunde. Cum arată partenera sa, Jenifer Camacho Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au făcut o gafă uriașă”
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie
Budincă din felii de cozonac, servită cu cremă de vanilie HelloTaste.ro
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania! Cum a răspuns viitorul premier maghiar
Guvernul Ilie Bolojan îi cere lui Péter Magyar să investigheze milioanele trimise de Budapesta în Transilvania!... BZI
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți
Crește miza în universitățile rusești: pici examenul, ajungi pe front. Kremlinul umblă cu arcanul după studenți Jurnalul
Cine sunt părinții lui Felix Baumgartner? Eva și Felix Baumgartner sunt moștenitorii averii fostului parașutist
Cine sunt părinții lui Felix Baumgartner? Eva și Felix Baumgartner sunt moștenitorii averii fostului parașutist Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor
BNR demarează o cercetare pentru a afla avuția românilor Observator
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor
Remedii naturale care pot ameliora artrita reumatoidă. Ce efecte pot avea asupra simptomelor MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul
Ghid pentru părinții care se simt epuizați: Cum să îți recapeți energia și echilibrul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete
Salată de ton cu ouă fierte, brânză feta și verdețuri proaspete Hello Taste
