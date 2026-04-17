Home Survivor Stiri Survivor, 17 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Prin ce probă dificilă au trecut Războinicii și Faimoșii

Survivor, 17 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Prin ce probă dificilă au trecut Războinicii și Faimoșii

Războinicii și Faimoșii au avut parte de un joc intens pentru recompensă în ediția 43 din Survivor România, de pe 17 aprilie 2026. De asemenea, miza confruntării a fost de-a dreptul spectaculoasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 22:45

Săptămâna 15 din Survivor România a adus momente tensionate și replici acide, dar și un joc puternic de recompensă. Faimoșii au pășit în fața lui Adi Vasile fără un coleg. Marian Godină a ajuns în Exil, după eliminarea din emisiune.

Lipsa concurentului a stârnit o mulțime de reacții în cele două triburi. Unii au evidențiat faptul că Marian Godină era un „pion” important în competiție, iar alții au susținut că pierderea lui nu va dezechilibra prea tare echipa.

După o noapte lungă, Războinicii și Faimoșii au fost puși la încercare de o nouă provocare în Republica Dominicană. Aceștia au pornit către un nou joc de recompensă. Miza a fost o adevărată motivație pentru ei, însă traseul le-a dat mari bătăi de cap.

„Recompensa de astăzi o să vă miște pe toți! Miza este spectaculoasă. Avem o băutură răcoritoare, o salată, patiserie, cartofi prăjiți și o găleată de pui. Toate acestea le veți savura la un parc de aventuri. Recompensa o să fie împărțită în două! Astăzi după joc o să vă bucurați de ce este aici pe masă, iar mâine este parcul de aventură”, a dezvăluit Adi Vasile.

De asemenea, Bianca Giurcanu nu a avut voie să intre pe teren în ediția 43 din Survivor România, de pe 17 aprilie 2026. Așadar, lupta s-a dat între trei băieți și trei fetele din fiecare trib.

„Ca să câștigați toate acestea și experiența de mâine vă veți confrunta pe următorul traseu. Începe cu o mlaștină, după care două obstacole de cățărare, o bârnă, o nouă mlaștină fix în fața voastră, iar finalul, pentru prima dată la Survivor, veți avea două bețe pe care va trebui să le aruncați și să intre direct în butoaiele din fața voastră.

Cel care pune primul al doilea băț în butoi câștigă un punct. Astăzi, pentru recompensă, până la 10. Din păcate, Bianca nu poate să joace. Așadar, trei fete, trei băieți”, a mai spus prezentatorul TV.

Cine a câștigat jocul de recompensă din săptămâna 15 de Survivor România, difuzat pe 17 aprilie 2026

S-a dat o luptă aprigă între Războinici și Faimoși la jocul pentru recompensă, iar verdictul a fost de-a dreptul neașteptat. Aceștia au fost nevoiți să treacă prin noroi și să arunce cu bețe în butoaie pentru a aduna puncte.

Unii s-au descurcat de minune, în timp ce alții s-au confruntat cu obstacole pe traseu. Un lucru este cert, concurenții au avut nevoie de răbdare, ambiție și dexteritate pentru a duce până la final proba.

În cele din urmă, RăzboinIcii au reușit să câștige detașat în fața Faimoșilor. Așadar, aceștia au câștigat o masă gustoasă, dar și câteva ore de distracție într-un parc de aventură.

Sunt foarte mândră că am câștigat. Și n-am câștigat oricum, ci cu 10 la 2. I-am văzut și pe Faimoși că erau supărați. Cred și eu că sunt supărați. Să te murdărești de noroi din cap până în tălpi și să pierzi pe bandă rulantă și pentru mine ar fi fost frustrant. Eu sunt foarte mândră de echipa mea”, a fost reacția Ramonei Micu.

Survivor România se vede în fiecare vineri de la 20:30, sâmbătă și duminică de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

