Antena Căutare
Vestea pe care fanii au așteptat-o. Anunțul făcut de Tom Cruise

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Aprilie 2026, 13:20 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 13:42
Galerie
Tom Cruise a confirmat faptul că Top Gun 3 este oficial un proiect care va ieși la lumină. Iată traducerea în română:

Starul filmelor de acțiune își va relua rolul în franciză pentru viitorul proiect, care vine la trei ani după apariția sa în Top Gun: Maverick.

La CinemaCon, unde a fost la un pas de a se întâlni pe covorul roșu cu fosta sa soție, Nicole Kidman, actorul a apărut într-un videoclip prezentat în cadrul evenimentului și a fost surprins stând deasupra celebrului turn de apă din complexul Paramount Pictures din Los Angeles. Pentru a marca momentul, el a spus în clip: „Viitorul arată destul de bine de aici.”

Articolul continuă după reclamă

Copreședinții Paramount Pictures, Josh Greenstein și Dana Goldberg, au confirmat în cadrul prezentării din Las Vegas că Top Gun 3 îi va reuni pe Tom Cruise și pe Jerry Bruckheimer.

Bruckheimer a produs atât filmul original Top Gun, cât și Maverick din 2022. Top Gun 3 nu are încă un regizor atașat și nu a fost anunțată o dată de lansare.

Continuarea filmului regizat de Joseph Kosinski, Top Gun: Maverick, a fost confirmată ca fiind în dezvoltare în urmă cu peste doi ani, cu Ehren Kruger responsabil de scenariu. Kruger a co-scris Maverick împreună cu Eric Warren Singer și Christopher McQuarrie.

McQuarrie, care a regizat și seria Mission: Impossible, a declarat anterior, în luna mai a anului trecut, că povestea pentru Top Gun 3 era „deja pregătită”, arată cei de la Dailymail.co.uk.

Top Cruise în rolul din Top Gun

Tom Cruise a interpretat inițial personajul Pete „Maverick” Mitchell în filmul original din 1986, Top Gun. El și-a reluat rolul 36 de ani mai târziu în Maverick, unde a jucat alături de Miles Teller, Glen Powell și regretatul Val Kilmer.

Maverick a devenit un succes uriaș de box office, încasând 1,5 miliarde de dolari la nivel global, pornind de la un buget de 170 de milioane de dolari.

În film, personajul interpretat de Cruise se întoarce la școala de aviație pentru a pregăti o nouă generație de piloți. Acolo îl întâlnește pe Bradley „Rooster” Bradshaw (Miles Teller), fiul celui mai bun prieten al său, Pete „Goose” Bradshaw, care a murit în primul film.

Alături de Rooster și de lt. Jake „Hangman” Seresin (Glen Powell), aceștia pornesc împreună într-o misiune.

Powell a sugerat anterior apariția unei continuări pentru Maverick și a spus: „Am o dată stabilită”, în timpul unei apariții la podcastul Happy Sad Confused, în iulie 2024. Ca reacție la vestea despre Top Gun 3, mulți fani au apelat la rețelele sociale pentru a-și exprima reacțiile mixte.

Majoritatea fanilor au lăudat Maverick, însă opiniile au fost împărțite în privința viitorului sequel.

Unii s-au arătat entuziasmați de continuare, în timp ce alții au spus că va fi greu de depășit Maverick, având în vedere „cât de bun” a fost.

Tom Cruise poartă o bluză neagră pe un fundal închis la culoare
+6
Mai multe fotografii

Un fan a scris că Maverick este „filmul său preferat din toate timpurile” și că așteaptă cu nerăbdare continuarea.

Înapoi la Homepage
SpyNews Loredana Groza e în doliu! Astăzi a condus pe ultimul drum o persoană specială pentru ea Loredana Groza e în doliu! Astăzi a condus pe ultimul drum o persoană specială pentru ea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x