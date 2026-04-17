Cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Nicolae de la Survivor. Ce prețuri are concurentul la localul său

Gigi Nicolae este unul dintre cei mai apreciați concurenți de la emisiunea Survivor România, însă acesta a devenit cunoscut publicului mai ales datorită participării la show-ul Chefi la cuțite. Încă de atunci, în etpaa preselecțiilor, am aflat faptul că acesta deține un restaurant specializat pe mâncăcuri de tip fast food. Descoperă cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Nicolae.

Nu mai este o noutate faptul că Gigi Nicolae este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți concurenți de la emisiunea Survivor. Acesta a intrat în competiția din Republica Dominicană în luna martie și încă de atunci s-a impus în cadrul probelor, reușind să demonstreze că este un luptător adevărat, demn de tribul Războinicilor.

Citește și: Cine este Gigi Nicolae, concurentul de la Survivor! Află mai multe detalii despre el

Pentru cei care nu știu sau nu își amintesc de detalii dezvăluite de acesta la Chefi la cuțite, Gigi Nicolae se pricepe de minune la afaceri și deține un restaurant de succes în Ploiești, unde servește preponderent burgeri. Ulterior, afacerea a fost extinsă și cu o locație în București, iar numeroasele recenzii pozitive arată faptul că produsele sale sunt unele extrem de apreciate de clienți. Cât costă să mănânci un burger la restaurantul lui Gigi Burger?

Citește și: Nopți nedormite și foame! Gigi Nicolae resimte din plin viața din Survivor

Astfel, conform unui celebru site dedicat livrărilor, un Smash Burger costă 50 de lei și conține e paline de carne de vită, cheddar, bacon, castraveți murați și sos. Un meniu Gigi Burger costă 65 de lei, iar un iubitorii de brânză trebuie să scoată din buzunare 50 de lei pentru un Burger Quatro Formaggi sau 55 de lei pentru un Dublu Cheesy Burger. Clienții care caută gusturi și combinații mai interesante pot opta pentru un Burger Onion Rings, la prețul de 45 de lei, sau pot comanda un Burger englezesc, ce conține ingrediente precum ceapă prăjită, ou, maionează, bacon și cheddar.

De asemenea, clienții mai pot găsi la restaurantul lui Gigi Burger preparate precum omletă, salate și diferite tipuri de cartofi, ca garnitură.