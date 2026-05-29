Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor, 29 mai 2026. Lucian Popa a răbufnit după o confruntare cu Gabi Tamaș. La ce gest uluitor a apelat Cristian Boureanu

Survivor, 29 mai 2026. Lucian Popa a răbufnit după o confruntare cu Gabi Tamaș. La ce gest uluitor a apelat Cristian Boureanu

Lucian Popa a răbufnit la jocul de recompensă, după ce a pierdut confruntările cu Gabi Tamaș. De asemenea, Cristian Boureanu a apelat la un gest care a lăsat pe toată lumea cu gurile căscate. Iată ce s-a întâmplat în competiția din Republica Dominicană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 22:45 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 23:17
Galerie
Lucian Popa a răbufnit la jocul de recompensă, după ce a pierdut confruntările cu Gabi Tamaș | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Jocul de recompensă a adus o adevărată provocare pentru concurenți, dar și o recompensă pe măsura așteptărilor. După ce și-au ales echipele, căpitanii au pășit pe traseu încrezători în forțele proprii și cu speranța că vor câștiga.

Situațiile tensionate nu au lipsit de pe micile ecrane ale publicului. De data aceasta, Lucian Popa a avut o reacție nervoasă după ce a pierdut confruntarea cu Gabriel Tamaș. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că între cei doi există o competiție puternică.

Lucian Popa, ieșire neașteptată în timpul jocului de recompensă. Ce a putut să zică la Survivor România 2026

Concurentul nu s-a mai putut abține și a răbufnit după victoriile obținute de Gabriel Tamaș. Mai mult, acesta a spus în nenumărate rânduri că mai bine pleacă acasă. Ceilalți membrii ai echipei sale au încercat să-l încurajeze.

Articolul continuă după reclamă

„Aia e, n-are nimic! Recuperezi că mai avem de jucat. Hai, enervează-te, dar nu-i nimic!”, i-a spus Patricia.

„Lasă-mă, te rog eu! Am avut două lovituri, puteam să închid! Mamă, ce mă enervează!”, i-a zis Lucian Popa.

Citește și: Survivor, 23 mai 2026. Ce provocare i-a dat Gabi Tamaș lui Lucian Popa, de față cu toți din trib! Ce a urmat

„Gata, Luci! Focus pe următorul joc!”, l-a mai încurajat Bibi.

„Nu mă mai strigați când sunt la final! Prefer să plec acasă! Numai... Mai bine plec acasă! Mă duc acasă decât să stau pe aici”, a mai continuat Lucian Popa.

La finalul jocului de recompensă, concurentul a dezvăluit că Gabriel Tamaș este un adversar de temut: „M-am enervat foarte tare, îți venea să-mi crăp capul! Am răbufnit. Mi-a permis jocul, dar și Gabi câteva secunde să sparg ultima plăcuță. N-am făcut-o, el a câștigat. Îl felicit a fost mai bun! M-am enervat foarte tare, am simțit că pot să câștig. Am foarte multe înfrângeri împotriva lui și mă doare tare. Așa mă exteriorizez”.

„E foarte bun din punctul meu de vedere și trebuie să lupt, să dau tot, dacă vreau să am o șansă în fața lui. Prima problemă e că el este foarte rapid și ajunge înainte mea, iar eu trag tare pe traseu și de multe ori mă încurc, greșesc traseul”, a mai adăugat el.

Cristian Boureanu a părăsit ceremonia, după jocul de recompensă. Ce s-a întâmplat la Survivor România 2026

Și Cristian Boureanu a trecut prin momente tensionate. Concurentul s-a enervat foarte tare pentru că nu a reușit să aducă niciun punct echipei sale la jocul pentru recompensă. Mai mult, acesta a apelat la un gest neașteptat.

În timp ce era la ceremonie, Cristian Boureanu a preferat să plece din fața camerelor de filmat. Gestul său a luat pe toată lumea prin surprindere, în mod special pe Adi Vasile care nu se aștepta la o astfel de situație.

„Cristian tocmai a plecat!”, a evidențiat prezentatorul TV.

„Deci am rămas opt?!”, a întrebat Andreea.

Citește și: Patrice Cărăușan, ipostaze tandre alături de iubitul ei. Cum s-a lăsat filmată fosta concurentă Survivor, în brațele partenerului

„Credeam că vrea să concureze!”, a mai adăugat Gabi Tamaș.

„Cristian este foarte nervos în acest moment, a părăsit ceremonia! A fost o zi grea! 4 înfrângeri pe care el le-a avut astăzi pe traseu”, a mai punctat Adi Vasile.

Colaj cu Lucian Popa și Cristian Boureanu la Survivor România 2026
+2
Mai multe fotografii

Survivor România se vede în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente pot fi urmărite și pe canalul de YouTube.

Survivor, 29 mai 2026. Cine sunt căpitanii jocului pentru recompensă. Concurenții au trecut printr-o probă de răbdare... Survivor, 29 mai 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 21. Ce miză a pus în joc Adi Vasile: „Sub ...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Cum a lovit drona rusească blocul din Galaţi, după care a explodat. Mamă şi fiul ei, răniţi ANIMAŢIE. Cum a lovit drona rusească blocul din Galaţi, după care a explodat. Mamă şi fiul ei, răniţi
Antena 3 Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior Cum arată apartamentul din Galaţi lovit de dronă. Imagini surprinse din interior
Comentarii


Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Survivor, 29 mai 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 21. Ce miză a pus în joc Adi Vasile: „Sub cupolă...”
Survivor, 29 mai 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 21. Ce miză a pus în joc Adi...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Survivor, 29 mai 2026. Cine sunt căpitanii jocului pentru recompensă. Concurenții au trecut printr-o probă de răbdare
Survivor, 29 mai 2026. Cine sunt căpitanii jocului pentru recompensă. Concurenții au trecut printr-o probă de...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x