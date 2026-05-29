Survivor, 29 mai 2026. Lucian Popa a răbufnit după o confruntare cu Gabi Tamaș. La ce gest uluitor a apelat Cristian Boureanu

Lucian Popa a răbufnit la jocul de recompensă, după ce a pierdut confruntările cu Gabi Tamaș. De asemenea, Cristian Boureanu a apelat la un gest care a lăsat pe toată lumea cu gurile căscate. Iată ce s-a întâmplat în competiția din Republica Dominicană.

Jocul de recompensă a adus o adevărată provocare pentru concurenți, dar și o recompensă pe măsura așteptărilor. După ce și-au ales echipele, căpitanii au pășit pe traseu încrezători în forțele proprii și cu speranța că vor câștiga.

Situațiile tensionate nu au lipsit de pe micile ecrane ale publicului. De data aceasta, Lucian Popa a avut o reacție nervoasă după ce a pierdut confruntarea cu Gabriel Tamaș. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că între cei doi există o competiție puternică.

Lucian Popa, ieșire neașteptată în timpul jocului de recompensă.

Concurentul nu s-a mai putut abține și a răbufnit după victoriile obținute de Gabriel Tamaș. Mai mult, acesta a spus în nenumărate rânduri că mai bine pleacă acasă. Ceilalți membrii ai echipei sale au încercat să-l încurajeze.

„Aia e, n-are nimic! Recuperezi că mai avem de jucat. Hai, enervează-te, dar nu-i nimic!”, i-a spus Patricia.

„Lasă-mă, te rog eu! Am avut două lovituri, puteam să închid! Mamă, ce mă enervează!”, i-a zis Lucian Popa.

„Gata, Luci! Focus pe următorul joc!”, l-a mai încurajat Bibi.

„Nu mă mai strigați când sunt la final! Prefer să plec acasă! Numai... Mai bine plec acasă! Mă duc acasă decât să stau pe aici”, a mai continuat Lucian Popa.

La finalul jocului de recompensă, concurentul a dezvăluit că Gabriel Tamaș este un adversar de temut: „M-am enervat foarte tare, îți venea să-mi crăp capul! Am răbufnit. Mi-a permis jocul, dar și Gabi câteva secunde să sparg ultima plăcuță. N-am făcut-o, el a câștigat. Îl felicit a fost mai bun! M-am enervat foarte tare, am simțit că pot să câștig. Am foarte multe înfrângeri împotriva lui și mă doare tare. Așa mă exteriorizez”.

„E foarte bun din punctul meu de vedere și trebuie să lupt, să dau tot, dacă vreau să am o șansă în fața lui. Prima problemă e că el este foarte rapid și ajunge înainte mea, iar eu trag tare pe traseu și de multe ori mă încurc, greșesc traseul”, a mai adăugat el.

Cristian Boureanu a părăsit ceremonia, după jocul de recompensă. Ce s-a întâmplat la Survivor România 2026

Și Cristian Boureanu a trecut prin momente tensionate. Concurentul s-a enervat foarte tare pentru că nu a reușit să aducă niciun punct echipei sale la jocul pentru recompensă. Mai mult, acesta a apelat la un gest neașteptat.

În timp ce era la ceremonie, Cristian Boureanu a preferat să plece din fața camerelor de filmat. Gestul său a luat pe toată lumea prin surprindere, în mod special pe Adi Vasile care nu se aștepta la o astfel de situație.

„Cristian tocmai a plecat!”, a evidențiat prezentatorul TV.

„Deci am rămas opt?!”, a întrebat Andreea.

„Credeam că vrea să concureze!”, a mai adăugat Gabi Tamaș.

„Cristian este foarte nervos în acest moment, a părăsit ceremonia! A fost o zi grea! 4 înfrângeri pe care el le-a avut astăzi pe traseu”, a mai punctat Adi Vasile.

