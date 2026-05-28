Prima reacție a Andreei Bălan după ce nu a mai apărut dansând cu Petrișor Ruge. Ce a spus artista

Andreea Bălan a oferit un răspuns scurt fanilor care au întrebat-o ce s-a întâmplat între ea și Petrișor Ruge, în contextul în care nu au mai apărut pe scenă împreună. 

Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 12:25 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 12:37
Petrișor Ruge nu a fost prezent la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea de pe 10 mai, iar apoi nu a mai apărut nici pe scenă în concert, fapt care i-a făcut pe fani să se gândească la finalul colaborării lor de 20 de ani. Cei doi nu au oferit informații publice despre situația lor, însă recent artista a răspuns întrebărilor fanilor.

Cum a răspuns Andreea Bălan, întrebată ce s-a întâmplat între ea și Petrișor Ruge de nu mai dansează împreună

Andreea Bălan a postat un videoclip cu trupa ei de dans, unde Petrișor nu apare:

„Andreea, unde e Petrișor? De ce nu mai dansează cu tine?', „Ce s-a întâmplat între voi?', au întrebat fanii, iar Andreea Bălan a oferit un răspuns scurt: „Nu s-a întâmplat nimic',

În dreptul videoclipului postat de Andreea Bălan, aceasta a mărturisit cât de fericită este când dansează: Atunci când dansăm, creierul eliberează endorfine și serotonină, hormonii fericirii. De aceea, după câteva minute de dans, te simți mai liber, mai energic și mai conectat cu tine. Dansul nu este doar mișcare, ci este terapie, emoție, energie și bucurie în cea mai frumoasă formă.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge s-au cunoscut în cadrul unei emisiuni TV în care au dansat împreună. Cei doi au reprezentat România într-un concurs de dans în Mexic, în anul 2007, unde au obținut medalia de argint. De atunci, cei doi au continuat să danseze împreună și să facă acrobații spectaculoase. Petrișor Ruge s-a ocupat de coregrafii și a fost omul de bază din echipa Andreei Bălan. Cei doi nu au anunțat dacă și-au încheiat colaborarea, însă după nuntă artista a apărut la un concert făcând cu alt dansator prizele pe care obișnuia să le facă cu Petrișor.

Chiar dacă nu au făcut un anunț oficial despre încheierea colaborării lor, Andreea Bălan și Petrișor Ruge nu au mai fost văzuți împreună pe scenă, la concertul de după nunta artistei, nuntă la care Petrișor nu a fost prezent.

La scurt timp după ce Andreea Bălan a publicat imagini de la un concert în care face prize cu un alt dansator, Petrișor Ruge a transmis un mesaj pe Instagram, anunțând că pe 22 mai lansează un nou videoclip.

„Uneori nu știi unde te duc pașii. Dar inima ta știe. 22.05. #newvideo #pasiitai #inimata”, este mesajul publicat de Petrișor Ruge pentru a anunța lansarea noului său videoclip.

