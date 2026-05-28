Ilie Dumitrescu a apărut într-o imagine rară alături de fiica sa. Cum a fost surprins

Ilie Dumitrescu și-a surprins comunitatea din mediul online cu o imagine rară în care apare alături de fiica sa.

Ilie Dumitrescu a avut parte de unul dintre cele mai emoționante momente din viața de tată în ziua în care fiica sa, Mayra Dumitrescu, a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA.

Evenimentul a avut loc pe 25 mai, la Palatul Parlamentului, iar imaginile surprinse cu cei doi au atras imediat atenția în mediul online, mai ales că apar destul de rar împreună în spațiul public.

Mayra a marcat acest moment important din viața sa alături de familie și de cei apropiați, iar tatăl ei i-a fost aproape pe tot parcursul ceremoniei. Fostul internațional român a venit la festivitate cu un buchet impresionant de trandafiri roz, gest care a emoționat atât participanții, cât și oamenii care au văzut ulterior imaginile publicate pe rețelele de socializare.

Tânăra a împărtășit câteva fotografii și un mesaj scurt, dar plin de emoție, pe TikTok. Ea a menționat că este prima postare pe care o face pe această platformă și că ziua absolvirii a fost una extrem de specială, mai ales pentru că a trăit-o alături de tatăl său. Internauții au reacționat imediat, apreciind relația apropiată dintre cei doi și discreția cu care și-au păstrat viața personală de-a lungul timpului, arată acest site.

La rândul său, Ilie Dumitrescu nu și-a ascuns emoțiile și a vorbit deschis despre ceea ce a simțit în timpul festivității. Acesta a mărturisit că a fost un moment greu de descris în cuvinte și că și-a văzut fiica făcând încă un pas important spre maturitate și dezvoltare profesională.

Ce a făcut Ilie Dumitrescu după absolvirea fiicei sale

Fostul fotbalist a spus că s-a simțit extrem de mândru și că a primit numeroase mesaje de felicitare din partea apropiaților după eveniment.

Mai mult decât atât, el a dezvăluit că Mayra își dorește să continue studiile și să urmeze încă o facultate, semn că este preocupată de educație și de dezvoltarea sa profesională. Declarația a fost apreciată de cei care îi urmăresc activitatea, mulți considerând că ambiția și seriozitatea tinerei reflectă valorile primite în familie.

Momentul absolvirii a devenit rapid unul dintre cele mai comentate subiecte din online, nu doar datorită notorietății lui Ilie Dumitrescu, ci și datorită imaginii calde și autentice pe care acesta a afișat-o în rolul de tată. Pentru mulți dintre cei care au urmărit imaginile și declarațiile lor, ziua absolvirii Mayrei a fost dovada unei relații speciale și sincere dintre tată și fiică.