Cum arăta Maurice Munteanu când cucerea titlul de Miss Travesty România. Imagine de senzație: „Frumusețe izbitoare”

Când era foarte tânăr, Maurice Munteanu cucerea scenele competițiilor de Miss Travesty. Concurentul Asia Express a publicat o fotografie din anul 2001, de pe vremea când obținuse titlul de Miss Travesty România.

Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 11:37 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 11:46
„Miss Travesty România, Queen’s Club, noiembrie 2001”, a descris Maurice Munteanu fotografia purtând o perucă brunetă, un costum din latex negru mulat și unghii negre.

Fanii au fost plăcut surprinși de imaginea din arhivă postată de concurentul Asia Express: „Doamne, ce frumusețe complexă, Maurice”, „Nu mă pot opri din holbat”, „Splendidă poza”, „Personajul are carisma, dincolo de frumusetea izbitoare”, „Literalmente m-am prăbușit! Nu există cuvinte!”, „Am rămas cu gura căscată efectiv”, „Emană ceva ce-mi e greu să pun în cuvinte”.

Într-o emisiune de la Antena 1, Maurice Munteanu a povestit despre perioada în care cucerea titlurile de Miss:

„Eu am fost Miss Travesty România 4 ani la rând. La 19, 20, 21 și 22 de ani”, a declarat Maurice Munteanu la Antena 1.

„Puneai o perucă și făceai un număr. Și câștigai sau nu. Dacă erai boxă, nu câștigai, dacă nu erai boxă, câștigai. Eu n-am fost boxă niciodată”.

Într-un alt interviu, el și-a amintit că „premiul l-am primit, la momentul ăla, de la Catinca Roman și de la, Dumnezeu să îl odihenească, Adrei Gheorghe”.

„Nu am nicio problemă cu cetățenii care poartă tocuri, că sunt bărbați, că sunt femei, că sunt non-binare, etc”, a ținut să mai precizeze Maurice Munteanu.

Maurice Munteanu, concurent la Asia Express, este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri, editori și critici de modă din România.

Pasiunea lui pentru modă și stil a apărut încă din perioada copilăriei, când, după cum chiar el a povestit în repetate rânduri, a început să își exprime simțul estetic, fiind inspirat de mama și bunica lui.

Maurice Munteanu, în vârstă de 48 ani, a fost dintotdeauna pasionat de actorie și film și tocmai de aceea a dat de trei ori admiterea la Facultatea de Teatru, însă fără noroc. El a decis să studieze la Facultatea de Jurnalism, devenind apoi blogger și editor de modă al revistei Elle.

La începutul carierei sale jurnalistice, Maurice Munteanu a colaborat cu mai multe publicații precum Dilema Veche și The One. În prezent, Maurice are propriul său blog de fashion și styling, StyleFiles, alături de Domnica Mărgescu, editor Elle, iar împreună au construit o comunitate în jurul dragostei pentru modă.

