Survivor, 29 mai 2026. Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 21. Ce miză a pus în joc Adi Vasile: „Sub cupolă...”

Primul joc de recompensă din săptămâna 21 de la Survivor România a adus o mulțime de surprize pe micile ecrane ale publicului. De altfel, Adi Vasile a pus în joc o miză importantă, iar câștigătorii s-au bucurat de un adevărat festin.

Concurenții de la Survivor România 2026 au avut parte de un joc de recompensă intens. În săptămâna 21 a competiției, Ramona și Lucian au câștigat titlul de căpitani. Așadar, aceștia au fost nevoiți să își aleagă echipele pentru următoarea probă de pe traseu.

Pentru a le face misiunea mai ușoară, Adi Vasile a anunțat miza luptei. Toți au fost uluiți când au aflat că vor putea mânca preparate asiatice dacă vor câștiga recompensa.

„Sub această cupolă avem un mixt între chinezesc și japonez! Aveți bucătărie asiatică! Sushi cu creveți, ruladă cu ciocolată, paste cu creveți, pui dulce-acrișor cu orez și o băutură răcoritoare.

Haideți să vă spun cum arată traseul de astăzi. Imediat după start o să intrați într-un labirint urmat de o bârnă, iar mai apoi de un obstacol de cățărare. O să mergeți mai departe pe un pod, iar la final o să aruncați cu mingi în cinci plăcuțe ceramice de pe masă. Trebuie să le spargeți, iar ca să se pună trebuie spartă zona vopsit. Acela care face asta primul câștigă un punct. Astăzi se joacă până la 10”, a dezvăluit prezentatorul TV.

Cine a câștigat primul joc de recompensă din săptămâna 21 de la Survivor România 2026

A fost o luptă aprigă între cele două echipe, iar situațiile tensionate nu au ezitat să apară pe traseul din Republica Dominicană. Înfrângerile obținute la jocul de recompensă în fața lui Gabi Tamaș l-au făcut pe Lucian Popa să răbufnească.

De asemenea, nici Cristian Boureanu nu a fost în cea mai bună formă a lui. Concurentul nu a reușit să aducă niciun punct echipei sale. Așadar, acest lucru l-a scos din minți.

După un traseu dificil și multă ambiție, Lucian Popa și echipa lui au reușit să obțină miza jocului de recompensă. Aceștia s-au bucurat foarte tare de veste. De altfel, efortul Patriciei a fost apreciat chiar și de adversari.

„Mă simt foarte bine, mai ales că am câștigat. Vreau să le mulțumesc lor, echipei mele! Felicitări și celorlalți pentru că au jucat și ei foarte bine. De data asta i-am ales pe cei faultați”, a dezvăluit concurentul, vizibil încântat de victorie.

„Ne-am descurcat cât de bine am putut fiecare în parte. Nu a fost finalul unora, nu a fost nici finalul meu. Cu toate astea, noi suntem fericiți și liniștiți, mare parte dintre noi. Suntem împăcați cu ideea și ne-am bucurat de joc”, a punctat și Ramona cu zâmbetul pe buze.

La final, Lucian Popa și membrii echipei sale au avut parte de un adevărat festin. Aceștia s-au distrat alături de gheișe și au savurat preparatele delicioase.

