O femeie a devenit virală pe internet după ce a dezvăluit că sfatul primit de la ChatGPT i-ar fi schimbat complet viața.

Ce a pățit o femeie după ce ChatGPT i-a zis să facă 100 de sărituri pe zi: „Mi-a spus că îmi va schimba viața”. A dezvăluit totul | Shutterstok

Katie Christian a dezvăluit că face 100 de sărituri pe zi de aproape opt luni, iar rezultatele au surprins-o până și pe ea. Femeia a povestit totul într-un clip postat pe Instagram, unde a explicat cum ChatGPT i-a recomandat acest exercițiu simplu, dar extrem de eficient.

„ChatGPT mi-a spus că 100 de sărituri pe zi îmi vor schimba viața. Sunt în ziua 240 și iată ce s-a întâmplat!”, a dezvăluit femeia în videoclipul postat pe contul personal de Instagram, care a adunat rapid mii de reacții, potrivit mirror.co.uk.

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Ce schimbări a observat femeia după ce ChatGPT i-a spus să sară de 100 ori pe zi

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În imagini, Katie apare sărind în sufragerie, cu brațele încrucișate, în timp ce glumește că noua rutină a făcut-o „enervantă într-un mod nou”, deoarece vorbește mereu despre acest obicei.

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Totuși, beneficiile pe care le-a observat sunt cât se poate de reale. Potrivit acesteia, rutina zilnică a ajutat-o să aibă:

mai puțină balonare;

mai multă energie;

piele mai luminoasă;

o postură mai bună;

gambe tonifiate;

mai multă productivitate;

mai multă deschidere în a vorbi despre parcursul ei de fitness.

„Cele 100 de sărituri mă ajută să îmi încep ziua mult mai bine”, a explicat ea, glumind pe seama vecinilor care locuiesc în apartamentul de jos: „Probabil mă urăsc acum! Glumesc, sar foarte silențios”.

Reacțiile internauților nu au întârziat. Mulți utilizatori au mărturisit că au început și ei provocarea.

„Am început pe 1 mai. După doar zece zile mă simt deja mai energizat”, a scris o persoană, potrivit mirror.co.uk.

Un alt internaut a povestit că, deși a avut dureri de glezne la început, acestea au început să dispară după câteva luni.

Alți urmăritori i-au recomandat lui Katie să folosească o mini-trambulină pentru a reduce impactul asupra articulațiilor și pentru a stimula sistemul limfatic.

Cum o ajută ChatGPT să își „transforme” viața

Katie a mai dezvăluit că folosește ChatGPT și pentru a-și organiza viața de zi cu zi și a-și construi obiceiuri sănătoase.

Ea a dezvăluit că oferă inteligenței artificiale detalii despre programul său haotic, fiind și mamă în același timp, iar apoi primește liste cu obiective adaptate stilului ei de viață.

„Nu este vorba despre a face mai multe lucruri, ci despre a face ceea ce îmi susține viața”, a explicat ea, potrivit sursei citate mai sus.

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„La început trebuie doar să te obișnuiești să urmezi lista, nu să faci totul perfect. Încet la început. Consecvent mereu”, a mai adăugat femeia, precizând că secretul este consecvența, chiar dacă pașii sunt mici.