Ce subiecte nu trebuie să discuți cu ChatGPT, potrivit experților. Riscul la care te expui fără să îți dai seama

Experții au dezvăluit ce subiecte nu trebuie să discuți cu ChatGPT, în contextul în care milioane de utilizatori interacționează cu chaboți AI în fiecare zi.

Chatboții AI pot fi mai periculoși decât își imaginează cei mai mulți utilizatori, tocmai din cauza modului în care au fost antrenați să interacționeze.

ChatGPT nu e singurul care ridică semne de întrebare. În aceeași categorie, experții includ Gemini, Claude, Meta AI și alte platforme similare, scrie Reader’s Digest.

Experții avertizează utilizatorii să nu discute anumite subiecte cu acești chatboți, deși pot să pară o alternativă simplă și utilă.

Dar chatboții pot oferi informații false atunci când vine vorba despre unele dintre cele mai importante subiecte.

Ce subiecte nu trebuie să discuți cu ChatGPT, potrivit experților

Pericolele chatboților AI precum Gemini, ChatGPT, Claude, Meta AI nu țin doar de dezinformare sau de „halucinațiii”.

Discutarea informațiilor personale cu AI pentru a obține răspunsuri la întrebări despre viața ta poate fi riscant, susțin experții. Printre acestea se numără întrebări medicale și sfaturi despre relații. Ceea ce poate duce la expunerea datelor tale private în lume și la posibila lor utilizare abuzivă.

„Dezvăluirea informațiilor personale e doar începutul,” susține John Pavolotsky, avocat expert în confidențialitate și securitate cibernetică. „E la fel de important să ne întrebăm cum vor fi folosite informațiile de către fiecare dintre aceste părți. Va exista o distribuire ulterioară? Când vor fi șterse informațiile? Cum vor securiza furnizorul și compania datele? Și cum vor fi aplicate și auditate aceste operațiuni de procesare a datelor?”

Potrivit unui sondaj Pew Research din septembrie 2025, 65% dintre americani interacționează cu AI cel puțin de câteva ori pe săptămână. O treime dintre cei sub 30 de ani interacționează de mai multe ori pe zi. Aceste cifre vor crește, cel mai probabil, susțin experții.

Există câteva îngrijorări majore legate de creșterea AI, precum impactul asupra mediului și asupra locurilor de muncă. Printre acestea se numără problema confidențialității, lipsa legilor care pot reglementa tehnologia nouă și riscul de dezinformare.

La acestea se adaugă și faptul că chatboții au fost creați pentru a părea „amabili” și să le dea dreptate utilizatorilor, pentru a-i convinge să utilizeze platformele cât mai mult timp. Ca urmare, există un risc foarte mare legat de problemele personale discutate cu această tehnologie.

Experți avertizează să nu discuți probleme personale cu chatboții AI

Există anumite subiecte deosebit de problematice în acest context, susțin experții. Nu trebuie să introduci date precum CNP-ul, adresa, parolele sau detaliile bancare, deoarece acestea pot duce la furt de identitate sau pierderi financiare. Dar lista e mult mai lungă decât își imaginează mulți.

Chatboții nu respectă standardele de confidențialitate medicală, astfel că informațiile pot ajunge la companii de asigurări sau de publicitate. În plus, AI poate pune diagnostice greșite. Un studiu din februarie 2026 a arătat că doar 34.5% dintre modele au oferit diagnostice corecte.

Mulți utilizatori folosesc tehnologia pentru a vorbi despre probleme legate de sănătatea mentală. Deși pot părea utili, chatboții nu pot înlocui un terapeut. Din cauza tendinței de a valida utilizatorii, aceste platforme pot agrava situații sensibile.

Atunci când vine vorba de probleme legale, orice discuție poate fi folosită ca probă în instanță, în funcție de cum se vor schimba legile.

Un alt subiect important e reprezentat de teorii ale conspirație. Pentru că chatboții sunt antrenați să fie de acord cu utilizatorii, pot regurgita informații false, lingușitoare și pot duce chiar la crize psihotice.