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Jumătate din barajele lumii ar putea deveni „funcțional moarte” până în 2060. Ce cauzează fenomenul îngrijorător: „E ca un cancer”

Experții avertizează că jumătate din barajele lumii ar putea deveni nefuncționale până în 2060, potrivit celor mai recente date.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 16:09 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 16:12
Barajele lumii sunt în pericol și experții avertizează că trebuie să fie luate măsuri de urgență | Shutterstock
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În contextul încălzirii globale, apa dulce devine o resurse din ce în ce mai prețioasă, motiv pentru care experții sunt îngrijorați din cauza barajelor.

Peste jumătate dintre rezervoarele de apă dulce ale planetei vor deveni „funcțional moarte” până în 2060 din cauza acumulării de sedimente, potrivit unui nou studiu, scrie Live Science.

Barajele împiedică aluviunile, nisipul și pietrișul să fie transportate în aval.

Astfel că, în timp, aceste materiale se acumulează în rezervoare, ceea ce reduce spațiul disponibil pentru apă.

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Jumătate din barajele lumii ar putea deveni nefuncționale până în 2060

Aceste depuneri de sedimente pot compromite și siguranța barajelor. Au totodată efecte negative asupra ecosistemelor din aval.

Kai Liu, cercetător la Academia Chineză de Științe din Nanjing, împreună cu colegii săi, au folosit imagini obținute cu ajutorul sateliților, date privind sedimentarea și algoritmi de învățare automată pentru a analiza capacitatea a peste 550.000 de rezervoare din întreaga lume.

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Ei au descoperit că volumul de apă pierdut anual din cauza sedimentării depășește 36 de kilometri cubi. Echivalentul volumului uriașului lac de acumulare al barajului Three Gorges din China.

Potrivit cercetătorilor, un rezervor e considerat „funcțional mort” atunci când peste jumătate din capacitatea sa e ocupată de sedimente.

Ce țări vor fi afectate cel mai grav

Australia și Spania sunt prognozate să fie cele mai afectate țări. Aproape 85% dintre rezervoarele din Australia și aproximativ 3 sferturi dintre cele din Spania sunt estimate să își depășească durata de viață funcțională până în 2060.

În regiunile aride, aproape 3 sferturi dintre rezervoare ar putea deveni funcțional moarte până în 2060, comparativ cu aproximativ jumătate dintre cele aflate în zone umede.

În Namibia, peste 99% dintre baraje sunt în pericol, iar pe coasta Australiei de Vest procentul ajunge la aproape 96%.

Liu și colegii săi estimează că, în fiecare deceniu, lumea pierde peste 7% din capacitatea de stocare a apei dulci. Ceea ce pune în pericol alimentarea cu apă a peste 2 miliarde de oameni, precum și mai mult de un sfert din terenurile agricole irigate la nivel mondial.

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Pentru a combate această problemă, echipa recomandă măsuri precum reîmpădurirea zonelor din amonte, stabilizarea terenurilor și controlul eroziunii, pentru a reduce cantitatea de sedimente care ajunge în rezervoare.

De asemenea, vor fi necesare soluții mai ample, precum construirea de tuneluri de deviere a sedimentelor. Însă costurile acestor intervenții au fost estimate la până la 100 de miliarde de dolari.

Ian Wright, cercetător la Universitatea Western Sydney din Australia, care nu a participat la studiu, spune că rezultatele sunt „extrem de îngrijorătoare”.

Mai ales că schimbările climatice sunt așteptate să accelereze procesul de sedimentare prin creșterea cantităților de precipitații. Problema e agravată și de faptul că multe dintre rezervoarele lumii trebuie să asigure apă pentru o populație aflată în continuă creștere.

„Sedimentarea e ca un cancer care reduce încet, dar sigur, capacitatea rezervoarelor,” susține Wright.

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