Ce a pățit Robert Powell în timpul scenei Crucificării din "Iisus din Nazareth". Accidentarea care i-ar fi putut schimba viața

După "Iisus din Nazaret”, majoritatea regizorilor s-au ferit să-l contacteze, iar cei care au făcut-o l-au refuzat după primul casting, pentru că este perceput de publicul larg ca fiind Hristos şi nu putea primi roluri de amant, soţ sau care presupuneau scene total opuse de cea care l-a consacrat.

Rober Powell, astăzi în vârstă de 77 de ani, s-a remarcat în istoria cinematografiei datorită rolului său din mini-seria “Iisus din Nazareth”. Actorul a fost ales pentru acest rol, la vârsta de 32 de ani, datorită trăsăturilor sale fizice care îl faceau la acea vreme să semene cu Iisus din descrierile biblice.

Actorul nu a prețuit, la început, rolul primit: ,,Nici măcar nu m-am dus la audiție, cred că era aroganța tipică celor de vârsta mea. Dar, până la urmă, am făcut un test. Când m-am uitat în oglindă, mi-am dat seama că mă uit, cu adevărat, la Iisus. A fost ceva magic. De la păr și până la siluetă, eram Iisus Hristos. A fost un moment extraordinar", a spus Powell într-un interviu pentru The Express.

Ce a pățit Robert Powell atunci când a fost răstignit în "Iisus din Nazareth"

Răstignirea a fost grea pentru Robert Powell și asta pentru că tot procesul a fost unul dificil. Powell a fost la un pas de a-și rupe spatele, lucru care i-ar fi schimbat pentru totdeauna destinul.

„Teoretic, Răstignirea nu trebuia să fie o scenă dificilă pentru mine. Dar eram ușor nervos, totuși, probabil din cauza faptului că m-am înfometat literalmente mâncând doar brânză timp de 12 zile înainte de Răstignire, pentru a arăta eupizat. Eram legat de o bară orizontală, pe care o purtam pe spate. A fost teribil de greu, pentru că Franco a insistat asupra faptului că greutatea extraordinară va pune în mine sentimentul corect de suferință. Chiar a;a a fost. La locul Răstignirii am fost ridicat, prin intermediul frânghiilor și al cascadorilor instruiți, la bara verticală care forma crucea. Din păcate, la prima luare, bara orizontală a început să alunece. Mi-aș fi putut rupe spatele dacă cineva nu ar fi prins frânghia care controlează bara și ar fi tras-o înapoi. Așa era, brațele mele erau lacerate. Am făcut-o și într-o zi destul de rece, deoarece trebuia făcut momentul pe un cer ploios. Am avut norocul că nu am făcut gripă după aceea”, a spus Robert Powell.

Actorii care i-au dat viaţă lui Hristos au trăit, pe pielea lor, ceea ce la Hollywood se numeşte ,,blestemul lui Iisus”

Aceştia au simţit pe pielea lor şi ceea ce la Hollywood se numeşte "blestemul lui Iisus".

Unii dintre actorii care i-au dat viaţă lui Hristos fie au fost loviţi de fulger, nu au mai primit roluri în producţii hollywodiene de referinţă ori au trebuit să ţină piept furiei habotnicilor.

Jim Caviezel a devenit faimos pentru rolul lui Iisus pe care l-a interpretat în filmul „Patimile lui Iisus”, iar criticii spun că actorul a fost un Hristos exact aşa cum l-a vrut Mel Gibson. Cu toate astea, Caviezel nu a fost ferit de blesteme. Nu doar o dată, actorul a fost lovit de fulger.

Ted Neeley, cel care l-a interpretat pe Mântuitor în musicalul ,,Jesus Christ Superstar”, a trăit şi el o năpastă. Mulţi au fost revoltaţi de faptul că joacă într-un film despre Fiul Domnului pe ritm de muzică, aşa că îl aşteptau la repetiţii şi îl bombardau cu ouă, roşii sau chiar cu pietre.

Mulţi habotnici îl făceau păcătos, nenorocit şi îi strigau că ceea ce face este o blasfemie la adresa credinței.

