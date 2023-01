Ce a putut să descopere o femeie în punga de spanac luată de la un supermarket cunoscut. A pozat totul

Fiindcă se apropia ora cinei, o femeie a decis să pregătească ceva de mâncare. S-a dus la frigider, a luat o pungă de spanac și când a deschis-o a tras o sperietură de zile mari.

Când a deschis o pungă de spanac și a văzut ce era înăuntru, o femeie a tras o sperietură de zile mari

Aceasta este situația neașteptată prin care a trecut Katherine Bacon în vârstă de 32 de ani din Sussex, Marea Britanie. Doamna cu pricina cumpărase o pungă de spanac în urmă cu nouă zile, însă nu a consumat-o imediat, ci a ținut-o la frigider. Într-o zi, când a decis să pregătească cina, a luat punga din frigider și, când a deschis-o, a avut parte de o sperietură de zile mari.

Nu mică a fost mirarea atunci când a văzut că în interior se afla o șopârlă de culoare verde închis. Soțul britanicei a venit să se uite mai atent la pungă. Inițial, acesta a crezut că viețuitoarea nu mai era vie.

„Am cumpărat niște spanac de la un supermarket și ne-am ales și cu un animal de companie. Soția mea a scos pachetul din frigider și a început să țipe, întrebându-se peste ce a dat. Am fost amândoi șocați. Nu ne venea să credem. A stat acolo timp de opt sau nouă zile. Am crezut că șopârla era moartă, dar apoi am reușit cumva s-o trezesc. Cred că era adormită. S-a trezigt și a început să se plimbe prin pungă. Când am realizat că era vie am fost uimiți și am început să ne întrebăm ce putem face cu ea”, a mărturisit bărbatul femeii, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Cuplul a sunat apoi la un serviciu britanic de protecție a animalelor și a cerut ajutor. Voluntarii de acolo și-au arătat imediat interesul pentru a ajuta. Șopârla a fost apoi preluată și după într-un loc unde poate să fie în siguranță.

Reprezentanții magazinului de unde a fost cumpărat spanacul și-au cerut scuze pentru incident și au spus că vor face verificări. Între timp, pozele cu descoperirea făcută de femeie într-o pungă de spanac.

