Ce a putut să facă o cumnată miresei, chiar în ziua nunții, din răzbunare! A distrus tot evenimentul, în doar 3 secunde

O mireasă a avut parte de momente de coșmar la propria nuntă, după ce cumnata ei s-a răzbunat în cel mai neașteptat mod posibil. Nunta a fost planificată în detaliu tocmai ca ziua cea mare să iasă perfect, însă lucrurile nu au stat deloc așa cum se aștepta toată lumea.

Mireasa era mai mult decât fericită atunci când cumnata ei a apărut la eveniment și a aruncat o cutie cu vopsea neagră pe rochie și pe față. Vinovata, pe numele ei Antonia Eastwood, mamă a doi copii, și-a făcut apariția la oficiul stării civile din Maidstone și a „atacat-o” pe mireasă fără pic de reținere.

Așa cum era de așteptat, rochia s-a pătat și chipul miresei a fost murdărit. Aceasta totuși a ales să nu se lase afectată de cele întâmplate, așa că s-a șters cât de bine s-a putut și a continuat evenimentul. Se pare că totul a pornit de la faptul că aceasta nu a invitat-o pe cumnată la eveniment și aceasta a decis să se răzbune în cel mai neașteptat mod posibil, arată cei de la mirror.co.uk.

Femeia și-a schimbat ulterior rochia și a spus că nu a dorit să se lase afectată de incident.

„Am aștpetat ziua aceasta prea mult timp. Nimic nu mă putea opri, iar cumnata era pornită ca nunta să nu aibă loc. Totuși, nu am ezitat, aș fi făcut nunta chiar și dacă eram în chiloți și cu vopsea neagră pe față”, a zis femeia, care este într-o relație cu partenerul ei de aproximativ 20 de ani.

Cumnata furioasă, în vârstă de 49 de ani, a fost găsită vinovată pentru vătămare corporală. Povestea a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii.