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Ce ar fi prezis Baba Vanga pentru noiembrie 2026. Profeția despre un eveniment care ar putea schimba omenirea

O presupusă profeție a Babei Vanga pentru luna noiembrie 2026 a revenit în atenția presei internaționale. Celebra clarvăzătoare din Bulgaria ar fi vorbit despre un eveniment fără precedent în istoria omenirii.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 12:40 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 13:03
Profeția Babei Vanga pentru noiembrie 2026 | Arhivă
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Una dintre profețiile Babei Vanga a revenit în atenția oamenilor, după ce ar fi prezis că în noiembrie 2026, oamenii vor avea primul contact cu o civilizație extraterestră. Clarvăzătoarea ar fi prezis și că în 2027, un grup mic de oameni ar putea avea abilități „supraumane”, fără să se știe exact la ce s-ar fi referit.

Profeția Babei Vanga pentru noiembrie 2026

Baba Vanga ar fi prezis că în noiembrie 2026, omenirea ar putea avea primul contact cu o civilizație extraterestră, scrie thenews.com.pk. Clarvăzătoarea este cunoscută pentru profețiile legate de războaie, dezastre naturale și crize la nivel mondial. Baba Vanga ar fi prezis schimbări legate de inteligența artificială pentru 2027.

Baba Vanga ar fi făcut o previziune în care vorbește despre o boală misterioasă sau un experiment genetic, în urma căruia oamenii ar putea avea puteri „superumane”.

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Ar fi vorba despre un grup restrâns, însă nu se știe din ce țară și nici ce limite ar putea fi depășite. În urma profeției care a reapărut pe Internet, au apărut mai multe interpretări, însă niciuna nu pare să explice clar profeția Babei Vanga. Baba Vanga a murit în 1996, la 85 de ani. Multe previziuni îi poartă numele, însă nu se știe dacă îi aparțin.

Baba Vanga ar fi prezis un scenariu despre Vladimir Putin

Baba Vanga ar fi prezis că Rusia va avea un nou lider până în 2027. Ar urma să ia sfârșit cei 26 de ani de conducere ai lui Vladimir Putin, ceea ce ar putea aduce probleme pe plan politic.

Atât clarvăzătoarea, cât și Nostradamus, ar fi considerat că în 2026 va izbucni cel de-Al Treilea Război Mondial. Totuși, profecțiile sunt inexacte, însă au stârnit îngrijorare în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia și în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Citește și: Profețiile Babei Vanga pentru 2026! Război mondial și posibilul sfârșit al regimului Putin

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