Cel mai obositor deceniu din viață. Experții au dezvăluit erioada care ne extenuează

Experții au descoperit care e cel mai obositor deceniu din viață, o perioadă care ar extenua majoritatea oamenilor.

Un deceniu din viață ar fi mai obositor decât celelalte | Shutterstock

Cel mai obositor deceniu din viață include o serie de factori care ne influențează corpul, dar și obiceiurile zilnice.

Potrivit prof. Michelle Spear, expertă din cadrul Universității din Bristol, îmbătrânirea e doar un aspect important al acestui deceniu, scrie Daily Mail.

Această perioadă biologică ar coincide și cu mai multe responsabilități, care înrăutățesc oboseala.

Există, însă, moduri prin care efectele acestui deceniu pot fi atenuate, susțin experții.

Cel mai obositor deceniu din viață

Potrivit prof. Spear, perioada 40 - 50 de ani reprezintă cel mai obositor deceniu din întreaga noastră viață.

În această perioadă nu doar îmbătrânirea își spune cuvântul, dar și faptul că mai multe mici schimbări biologice se suprapun în același timp.

Mai mult, aceste schimbări coincid cu o perioadă în care cerințele vieții, ale muncii și ale creșterii copiilor ating adesea un vârf.

Potrivit prof. Spear, oboseala de la mijlocul vieții e cel mai bine înțeleasă ca un „decalaj între biologie și cerințe”.

„Corpurile noastre sunt încă perfect capabile să producă energie, dar o fac în condiții diferite față de tinerețe, în timp ce solicitările asupra acestei energii ating adesea un maxim,” a declarat experta.

Dar aceste dezechilibre biologice care ne consumă energia sunt doar temporare. De fapt, potrivit expertei, mulți oameni pot chiar să simtă un al 2-lea val de energie pe măsură ce înaintează în vârstă.

„În anii 20, corpul e biologic foarte iertător,” susține prof. Spear. „Refacerea musculară e mai rapidă, răspunsurile inflamatorii sunt mai scurte, iar producerea de energie la nivel celular e atât eficientă, cât și abundentă.”

Părțile celulelor noastre responsabile de producerea energiei, numite mitocondrii, ne oferă mai multă energie cu mai puține deșeuri și mai puține subproduse inflamatorii.

„Când ai mai multă energie disponibilă, totul „costă” mai puțin, așa că somnul prost, o noapte pierdută sau un antrenament intens au pur și simplu mai puține consecințe,” a continuat experta.

Însă, până ajungem în jurul vârstei de 40 de ani, mici schimbări încep să destabilizeze acest sistem.

Cum se schimbă corpul după vârsta de 40 de ani

De la finalul anilor 30, masa musculară începe să scadă în mod natural, dacă nu e menținută prin antrenamente de forță. Când avem mai puțină masă musculară, mișcările mici de zi cu zi încep să consume mai multă energie decât o făceau când aveam 20 de ani.

Deși mitocondriile încă produc energie, ele o fac mai puțin eficient. Ca urmare, recuperarea e biologic mai „costisitoare”. Ceea ce înseamnă că o noapte pierdută sau o perioadă de stres care nu ar fi fost o problemă în trecut începe să ne afecteze mult mai mult.

În același timp, una dintre cele mai mari schimbări din jurul vârstei de 40 de ani e că somnul începe să se deterioreze.

Pe măsură ce îmbătrânim, sistemele care generează și protejează somnul profund devin mai instabile.

„Schimbările hormonale, în special fluctuațiile de estrogen și progesteron la femei în timpul perimenopauzei, afectează direct regiunile creierului care reglează adâncimea somnului și temperatura corpului,” a continuat Spear. „Asta face mai dificilă menținerea somnului lent, profund și reparator.”

Între timp, răspunsul organismului la stres devine mai activ odată cu vârsta, ceea ce face mai probabil ca nivelul de cortizol să crească noaptea, în loc să scadă.

Ca rezultat, somnul este mai superficial și mai fragmentat, așa că ne simțim mai puțin odihniți chiar dacă petrecem același timp în pat.

Studiile au arătat că vârsta mijlocie e o perioadă de încărcare cognitivă și emoțională maximă, când oamenii intră în roluri de conducere și de îngrijire a altora.

Din acest motiv, introducerea unor obiceiuri sănătoase din timp, precum antrenamentele de forță, metode de reducere a stresului și altele, poate ajuta la gestionarea acestei perioade mai dificile.