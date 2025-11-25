Antena Căutare
Home News Inedit Care sunt cele 5 stadii ale creierului uman. Perioada „adolescenței” ar dura până la vârsta de 32 de ani

Experții au dezvăluit care sunt cele 5 stadii ale creierului uman și cum perioada adolescenței durează mai mult decât credem.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 15:09 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 15:12
Creierul trece prin mai multe stadii de dezvoltare | Shutterstock

Un nou studiu a scos la iveală faptul că există 5 stadii ale creierului uman. Experți din cadrul Universității din Cambridge au analizat radiografii cerebrale realizate pe 3.802 de persoane, cu vârste cuprinse între 0 și 90 de ani.

Potrivit analizei, dezvoltarea creierului e împărțită în 5 stadii, scrie Daily Mail.

Între fiecare dintre aceste stadii există „puncte de cotitură” importante, care au fost detaliate în studiu.

Analiza a scos la iveală 5 stadii importante. Acestea sunt copilăria, adolescența, maturitate, îmbătrânirea timpurie și îmbătrânirea târzie.

Care sunt cele 5 stadii ale creierului uman

Cele 5 stadii ale creierului uman au scos la iveală un detaliu neașteptat. Se pare că „adolescența” durează până în jurul vârstei de 32 de ani, potrivit experților.

„Creierul trece printr-o tranziție naturală, care începe din perioada pubertății și până la începutul vârstei de 30 de ani,” susține autoarea principală a studiului, dr. Alexa Mousley. „Această fereastră de vârstă depășește ceea ce mulți consideră a fi „adolescența”.”

Potrivit cercetătorilor, sunt necesare aproape 3 decenii de reorganizare până când creierul nostru ajunge la forma sa adultă.

Citește și: Forma creierului ar putea prezice demența, susțin experții. Ce aspect ar fi cel mai periculos

După ce ajungem la mijlocul vârstei de 30 de ani, inteligența și personalitatea noastră ating un „platou” stabil.

În studiul publicat în Nature Communications, experții au folosit un tip de radiografie cerebrală numită „scanare de difuzie RMN”. Aceste analize observă modul în care se mișcă moleculele de apă prin creier, pentru a cartografia conexiunile neuronale din țesutul cerebral.

Cu mii de astfel de imagini, experții au descoperit că structura rețelelor din creier evoluează prin 5 etape principale.

Între vârstele de 0 și 9 ani, ne aflăm în etapa copilăriei. În această perioadă, creierul nostru trece printr-un proces semnificativ de reorganizare și dezvoltare.

Mai mult, creierul trece printr-un proces rapid numit consolidarea rețelei. În acesta, excesul de sinapse e redus. Rămân în urmă doar cele mai active sinapse. În același timp, materia cenușie de la exterior și materia albă din interior își măresc volumul.

Când ajungem în jurul vârstei de nouă ani, creierul începe să treacă prin primul său moment de cotitură major. Acesta e caracterizat printr-o schimbare bruscă a capacităților cognitive.

„Adolescența” cerebrală durează câteva decenii

Între 9 și 32 de ani, creierul intră într-o perioadă cunoscută drept „adolescență”. În timp ce materia albă continuă să se dezvolte, cele mai mari schimbări se petrec la nivelul conexiunilor dintre neuroni.

În această perioadă, arhitectura creierului devine din ce în ce mai rafinată și mai eficientă.

„Eficiența în creier e similară cu modul în care te-ai gândi la o rută eficientă între 2 locuri. Un drum scurt, direct,” susține experta. „Când se formează sau se întăresc rute scurte care permit comunicarea între regiuni cerebrale, creierul devine mai eficient.”

Citește și: La ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare. Experții au dezvăluit ce se întâmplă după acest punct

Această etapă e definită de conexiuni eficiente atât în interiorul unor regiuni specifice, cât și între diferite părți ale creierului, ceea ce se asociază cu o performanță cognitivă sporită.

Schimbările ating apogeul la începutul vârstei de 30 de ani, ceea ce cercetătorii descriu ca fiind „cel mai puternic punct de cotitură topologic” al întregii noastre vieți.

Această perioadă e asociată și cu o creștere a apariției tulburărilor de sănătate mintală.

„Multe condiții de neurodezvoltare, tulburări mintale și afecțiuni neurologice sunt legate de modul în care e conectat creierul,” susține prof. Duncan Astle, conducătorul studiului. „Diferențele în conectivitatea cerebrală prezic dificultăți de atenție, limbaj, memorie și o întreagă gamă de comportamente diferite.”

De la aproximativ 32 la 66 de ani, intrăm în etapa maturității. Aceasta e cea mai lungă dintre toate etapele cerebrale. Creierul nu mai devine mai eficient, iar structura sa se stabilizează,.

Pe baza studiilor anterioare, cercetătorii spun că aceasta corespunde unui „platou al inteligenței și personalității”, deși motivele pentru această schimbare nu sunt pe deplin clare.

De la vârsta de 66 de ani, creierul uman intră în etapa de îmbătrânire timpurie. Aceasta e cea mai blândă perioadă de tranziție. Etapa e marcată de o reducere treptată a conectivității și de degradarea materiei albe.

„Aceasta este o vârstă în care oamenii se confruntă cu un risc crescut pentru diverse afecțiuni care pot afecta creierul, precum hipertensiunea,” a declarat dr. Mousley.

Ultima epocă a creierului începe la 83 de ani, când intrăm în perioada numită îmbătrânire târzie. Această etapă e marcată de o scădere semnificativă a conectivității cerebrale.

Conectivitatea în întreg creierul scade, iar noi începem să depindem mai mult de anumite regiuni.


