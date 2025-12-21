Miliardarul care susține că va fi „nemuritor” în 15 ani. Cum plănuiește Bryan Johnson să trăiască pentru totdeauna

Bryan Johnson, miliardarul care susține că va fi „nemuritor” în 15 ani, a dezvăluit cum plănuiește să trăiască pentru totdeauna.

Bryan Johnson a declarat că va „atinge nemurirea” în următorii 15 ani. În vârstă de 48 de ani, miliardarul a devenit cunoscut prin rutina sa extremă pentru a-și conserva corpul cât mai mult timp posibil.

Johnson susține că are o vârstă biologică de 10 ani mai mică decât vârsta sa normală, scrie Daily Mail.

Recent, miliardarul a scris pe X că, deși trec anii, „eu am aceeași vârstă biologică”.

Acum, Johnson a mai declarat că el crede că va atinge nemurirea în următorii ani.

Articolul continuă după reclamă

Miliardarul care susține că va fi „nemuritor” în 15 ani

Johnson susține și că „pentru prima dată în istoria vieții pe Pământ, în doar ultimele 24 de luni, s-a deschis fereastra prin care o ființă conștientă poate, în mod realist, să aspire să trăiască veșnic”.

Johnson a spus că speră să atingă nemurirea până în 2039, când va avea vârsta cronologică de 62 de ani. Deși a recunoscut că nu știe exact cum se va întâmpla acest lucru, a sugerat că inteligența artificială ar putea fi un factor-cheie.

Citește și: Care sunt cele 5 stadii ale creierului uman. Perioada „adolescenței” ar dura până la vârsta de 32 de ani

„În prezent nu știm cum va fi obținută nemurirea în 2039. Dar știm că nemurirea e posibilă pentru că natura a rezolvat deja această problemă. Nu e o problemă de fizică, precum încercarea de a călători mai repede decât viteza luminii, ci o problemă de inginerie biologică pe care evoluția a rezolvat-o de mai multe ori,” a declarat miliardarul.

„2039 e un obiectiv rezonabil din cauza ritmului accelerat al inovației, condus de inteligența artificială. AI se transformă din asistent în om de știință. Ea le oferă cercetătorilor actuali capacități de neimaginat până acum pentru a îmbunătăți descoperirea și dezvoltarea,” a continuat Johnson. „Acest lucru, combinat cu măsurarea avansată a biomarkerilor, creează un sistem în buclă închisă de îmbunătățire care va accelera dramatic lucrurile.”

Bryan Johnson cheltuiește 2 milioane de dolari pe an pentru a nu îmbătrâni

Johnson a stârnit numeroase controverse din cauza metodelor sale costisitoare și bizare pentru reducerea vârstei biologice. El cheltuiește aproximativ 2 milioane de dolari pe an pentru diferite metode, inclusiv pentru transfuzii de sânge de la fiul său adolescent și pentru măsurarea erecțiilor nocturne.

Miliardarul susține că, în ultimii 6 ani, corpul său „funcționează în mare parte la nivelul unui tânăr de elită de 18 ani”. Inclusiv în ceea ce privește sănătatea inimii, fertilitatea și nivelurile hormonale.

Totuși, a menționat că creierul său e „anatomic de 42 de ani” și că are o pierdere ușoară spre moderată a auzului la urechea stângă.

Pentru a-și susține teoria nemuririi până în 2039, Johnson a oferit mai multe exemple de animale considerate „practic lipsite de vârstă” și „nemuritoare”, inclusiv meduza Turritopsis dohrnii. Aceasta își poate readuce celulele la o stare tânără, și hidra de apă dulce, o creatură care își regenerează celulele.

Dar e important de reținut că meduza nu e o vertrebrată și face parte din cu totul alt gen animal decât oamenii.

Johnson susține că și-a redus vârsta biologică prin măsurarea „vârstei biologice a fiecărui organ”.

Citește și: Cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea, potrivit lui Bryan Johnson. Miliardarul a dezvăluit secretul

„Ne-am bazat pe cele mai bune dovezi științifice despre cum să încetinim îmbătrânirea și să întinerim. Am urmat metodic aceste protocoale și am măsurat din nou,” a declarat Johnson. „Am putea face mult mai mult și mult mai repede dacă am avea măsurători mai bune și terapii mai eficiente. Ambele sunt în plină dezvoltare în întreaga lume chiar acum.”

Johnson a afirmat că are „mii de clone de organe Bryan Johnson cultivate într-un vas” pentru a testa efectele medicamentelor și ale altor terapii asupra modului în care corpul său îmbătrânește, deși nu e clar ce presupune exact acest proces.

„Cred că acesta e cel mai tare obiectiv imaginabil. Mi se pare greu de crezut că, dintre toți oamenii care au trăit vreodată, tocmai noi avem oportunitatea de a trăi acest moment,” a spus el.