Cele mai bune dispozitive dezvăluite la CES 2026. Ce gadget-uri au atras atenția tuturor

Cele mai bune dispozitive prezente la CES 2026 au impresionat nu doar cu aspectul, ci și cu specificațiile tehnice inedite.

În fiecare ianuarie, în Las Vegas, se deschide cel mai mare târg de tehnologie din lume, CES. În acest an, unele dintre cele mai mari firme tech și-au prezentat noua generație de produse.

Un accent deosebit în acest an a fost integrarea AI în numeroase gadget-uri, o tendință din întreaga industrie tech, scrie PC Mag.

Dar dincolo de noile funcții AI, dispozitivele au impresionat și cu specificațiile tehnice și noile setări.

Printre dispozitivele care au atras atenția se numără laptopuri, PC-uri, telefoane, dar și roboți.

Cele mai bune dispozitive dezvăluite la CES 2026

Potrivit PC Mag, cele mai bune dispozitive dezvăluite la CES 2026 vor încânta utilizatorii cu specificațiile tehnice, viteza și aspectul lor.

În categoria laptopurilor, designurile modulare, care oferă o sustenabilitate mai mare, reprezintă o tendință clară la CES în acest an. ThinkPad X1 Carbon a atras atenția chiar și în această categorie aglomerată.

Laptopul de la Lenovo introduce designul Space Frame, care permite accesul și înlocuirea componentelor individuale atunci când ceva se defectează, fără a fi nevoie să cumperi un dispozitiv complet nou.

Pentru PC-uri, un design vechi a fost reinterpretat de HP EliteBoard G1a. Acesta readuce o metodă de asamblare a PC-urilor pe care nu am mai văzut-o de zeci de ani.

HP EliteBoard G1a folosește hardware de tip mini PC pentru a readuce conceptul de „PC în tastatură”. Integrează un întreg desktop miniatural într-o tastatură portabilă. Tastatura e disponibilă atât în variantă cu fir, cât și cu baterie, iar sub taste se află procesoare AMD Ryzen AI seria 300, până la 64 GB de memorie și până la 2 TB de stocare.

Numeroase dispozitive au noi funcții AI

Lenovo Motorola Qira a atras atenția în categoria inteligenței artificiale, în ciuda competiției. Qira e un asistent AI hibrid care combină procesarea locală pe dispozitiv cu modele bazate în cloud. Astfel, oferă un asistent personal puternic și personalizat, disponibil oriunde, chiar și atunci când treci de la telefonul din buzunar la laptopul sau tableta din mână.

O altă categorie aglomerată a fost cea a telefoanelor mobile. Samsung a ieșit în evidență cu Galaxy Z TriFold, prezentat drept un dispozitiv hibrid autentic. E un telefon obișnuit atunci când e pliat și are un ecran generos de 10 inchi atunci când e desfăcut, ceea ce îl transformă într-un dispozitiv practic 2-în-1 care încape în siguranță în buzunar.

Dintre numeroșii roboți umanoizi lansați la CES 2026, Atlas de la Boston Dynamics se remarcă drept cel mai bun. Versiunea prototip prezentată la eveniment a impresionat prin mersul său extrem de natural. Versiunea finală de produs va fi implementată în fabricile Hyundai mai târziu în acest an, unde roboții vor crea mașini.

Cele mai multe dispozitive prezentate la CES în acest an nu au fost la fel de neobișnuite precum cele de la alte ediții. E posibil ca domeniul tech să apeleze la mai puține riscuri în contextul socio-economic actual, spre deosebire de alți ani.