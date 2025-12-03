Samsung a dezvăluit Galaxy Z TriFold. Cât costă și ce specificații tehnice are noul smartphone pliabil

Antena Căutare
Samsung a dezvăluit Galaxy Z TriFold, primul smartphone cu pliere multiplă creat de compania care domină acest segment de piață momentan.

Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 14:19 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 14:19
Samsung a dezvăluit ce preț are noul Galaxy Z TriFold | Profimedia Images

Samsung a dezvăluit Galaxy Z TriFold în contextul în care din ce în ce mai mulți competitori, mai ales din China, lansează propriile dispozitive pliabile.

Potrivit companiei, nou smartphone va fi disponibil pentru vânzare în Coreea de Sud începând cu 12 decembrie, scrie CNBC.

Vor urma lansări și pe alte piețe, inclusiv China, Taiwan, Singapore și Emiratele Arabe Unite, potrivit companiei.

Telefonul va fi disponibil și internațional în prima parte a anului următor.

Samsung a dezvăluit Galaxy Z TriFold, ce va fi disponibil într-un singur model, în culoarea neagră, cu 16 GB memorie și 512 GB spațiu de stocare.

Dispozitivul are 2 balamale care se pliază spre interior pentru a se deschide într-un ecran de 10 inchi. E puțin mai mic decât ecranul de 11 inchi al iPad-ului din generația a 11-a. Ecranul are o rezoluție de 2160 x 1584.

Când panourile sunt pliate, dispozitivul are o grosime de 12.9 de milimetri, puțin mai gros decât Galaxy Z Fold 6 (de 12.1 milimetri) și mai mult decât noul Galaxy Z Fold 7 (8.9 milimetri).

„Primul model cu pliere triplă al Samsung va fi livrat într-un volum foarte limitat. Dar obiectivul nu e producția în masă,” a declarat Liz Lee, director din cadrul Counterpoint Research.

„Dinamica foarte competitivă va suferi schimbări majore în 2026, în special odată cu intrarea Apple pe segmentul telefoanelor pliabile. Așa că Samsung poziționează acest dispozitiv ca pe un pilot cu pliere triplă pentru a-și consolida poziția pe acest segment,” a continuat Lee.

Lee susține și că noul produs Samsung e menit să testeze durabilitatea, designul balamalelor și performanța software. Ca urmare, e și oportunitate de a aduna informații reale de la utilizatori înainte de o comercializare mai amplă.

Cele 3 panouri pliabile ale telefonului pot rula și 3 aplicații una lângă alta, vertical, și oferă un mod similar unui desktop fără un ecran separat.

TriFold include cea mai mare capacitate a bateriei dintre modelele pliabile Samsung și permite încărcare super-rapidă, cu încărcare de 50% în 30 de minute.

Cât costă noul Galaxy Z TriFold

Noul smartphone pliabil al Samsung are un preț de 2.499 de dolari. Acest segment din domeniul tech întotdeauna a avut prețurile mai ridicate decât telefoanele obișnuite.

Samsung domină piața telefoanelor pliabile în acest moment. Compania a lansat primul astfel de dispozitiv în 2019. Deși piața a rămas relativ mică, noi competitori au continuat să apară, inclusiv branduri chineze care s-au dovedit competitive atât la preț, cât și la dimensiuni.

În septembrie,Huawei a anunțat al 2-lea său telefon cu pliere triplă, disponibil pe piața chineză. Dispozitivul are o grosime de 12.8 milimetri când este pliat.

Anul acesta, companii chineze precum Honor au lansat smartphone-uri pliabile pe piețele internaționale.

TriFold are certificare IP48, ceea ce înseamnă că e rezistent la apă până la 1.5 metri timp de maximum 30 de minute, dar oferă o protecție limitată împotriva prafului.

Pe spate e dotat cu un sistem triplu de camere, senzorul principal având 200 MP. Camera selfie are 10 MP. Bateria dispozitivului are 5.600 mAh.

