Cele mai comune vise ale oamenilor, potrivit Google. Ce au căutat cel mai des oamenii

Cele mai comune vise ale oamenilor au elemente în comun indiferent de cultură, cel puțin potrivit rezultatelor Google.

Potrivit celor mai recente date Google, multe vise sunt comune la nivel mondial, în ma multe culturi.

Experții au analizat datele din zonele disponibile și au observat că unele elemente sunt recurente în vise, scrie IFL Science.

Multe persoane caută pe Google semnificația acestor vise, mai ales dacă au loc de mai multe ori.

Astfel, experții au o imagine mai largă asupra subconștientului uman și modului în care interpretează diferiți stimuli din realitate.

Articolul continuă după reclamă

Cele mai comune vise ale oamenilor, potrivit Google

Echipa a analizat datele disponibile despre cele mai frecvente căutări pe Google legate de vise, atât la nivel global, cât și pe fiecare țară în parte. La nivel mondial, cel mai des căutat tip de vis a fost cel despre șerpi.

În Brazilia, visele cu șerpi sunt căutate de aproximativ 352.000 de ori pe lună, iar în Turcia de circa 214.000 de ori lunar. Nu e surprinzător că în regiunile unde există șerpi veninoși aceste vise ocupă primul loc în clasament.

Interesant e că șerpii apar frecvent și în visele oamenilor din țări unde reptilele nu reprezintă un pericol real. În Marea Britanie, unde mușcăturile de șarpe sunt rareori periculoase, visele despre șerpi s-au clasat totuși pe locul al 2-lea în căutări.

Cu toate acestea, la fel ca în mare parte din America de Nord și Europa, cel mai căutat vis a fost de departe cel în care utilizatorilor le cad dinții.

Citește și: Ce înseamnă când visezi șerpi. Este de bine sau de rău? Există mai multe semnificații

Și americanii par să viseze frecvent că le cad dinții, cu aproximativ 81.000 de căutări pe lună. Printre alte teme populare în Statele Unite se numără vacanțele, dar și amenințări precum urșii sau păianjenii.

Fenomenul nu e nou. Există chiar înregistrări scrise despre visele în care cad dinții încă din secolul al II-lea d.Hr. De-a lungul timpului, oamenii au interpretat acest vis ca pe un semn prevestitor al morții unor rude. Nu există nicio dovadă științifică în acest sens.

Interpretarea a devenit atât de populară încât Sigmund Freud a menționat-o doar pentru a o respinge. O explicație mai recentă, apărută în anii 1960, sugera că astfel de vise ar putea reflecta teama de îmbătrânire.

Ce poate însemna când visezi că îți cad dinții

Totuși, un studiu de mici dimensiuni realizat în 1984 a încercat să afle dacă persoanele care visează frecvent că le cad dinții au anumite trăsături psihologice distincte față de cei care nu au astfel de vise.

Rezultatele au arătat că persoanele care aveau acest tip de vis erau semnificativ mai anxioase și mai depresive. De asemenea, aveau o satisfacție mai scăzută față de propria viață, simțeau că dețin mai puțin control asupra existenței lor și aveau mai des sentimente de neputință comparativ cu persoanele care visau, de exemplu, că zboară.

Cercetătorii au observat însă că participanții care visau că le cad dinții nu erau mai preocupați de îmbătrânire decât ceilalți. Ceea ce sugerează că teoria fricii de bătrânețe nu explică pe deplin fenomenul.

O altă posibilă explicație propusă de cercetători e că visul despre pierderea dinților reprezintă o urmă psihologică foarte veche, aproape arhetipală, din perioada în care dinții aveau un rol esențial pentru supraviețuire.

Citește și: Ce înseamnă să visezi alb-negru și când e cazul să te îngrijorezi. 5 semnificații ale viselor alb-negru

În trecut, pierderea dinților putea însemna dificultăți majore legate de alimentație și apărare, iar uneori chiar apropierea morții.

Pentru oamenii de astăzi, cercetătorii consideră că sentimentele de neputință sau pierdere a controlului pot declanșa acest vis ancestral.

Există însă și o explicație mult mai simplă. Persoanele care visează că le cad dinții tind să fie mai preocupate de sănătatea dentară și în viața de zi cu zi.