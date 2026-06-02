Primul mormânt pentru deșeurile nucleare se va deschide în curând. Unde se află și ce dimensiune impresionantă are

Primul mormânt pentru deșeurile nucleare se va deschide în curând, după decenii în care țările au căutat soluții pentru aceste substanțe.

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Iunie 2026, 17:53 | Actualizat Marti, 02 Iunie 2026, 17:56
Mormântul nuclear trebuie să reziste „pentru totdeauna” | Shutterstock
Depozitul geologic pentru deșeuri nucleare uzate, numit Onkalo, care în finlandeză înseamnă „peșteră”, e aproape gata să înceapă operațiunile.

„Mormântul” e săpat în roca stabilă veche de 1,9 miliarde de ani din Eurajoki, în sud-vestul Finlandei, scrie Science Alert.

Țările din întreaga lume încearcă să găsească soluții pentru gestionarea deșeurilor nucleare periculoase încă de la construirea primelor centrale nucleare în anii 1950.

În prezent, cea mai mare parte a acestor deșeuri este păstrată în zone de stocare temporară.

Depozite finale sunt în construcție și în alte state, inclusiv în Suedia și Franța. Însă experții estimează ca Finlanda să fie prima țară care va inaugura o soluție permanentă de depozitare subterană.

Autoritatea Finlandeză pentru Siguranță Nucleară și Radiologică (STUK) urmează să emită aprobarea finală în luna iunie, după care poate fi acordată licența de operare.

„Sperăm să putem începe operațiunile fie la sfârșitul acestui an, fie, cel mai probabil, la începutul anului viitor,” a declarat Philippe Bordarier, directorul executiv al operatorului nuclear Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Combustibilul nuclear uzat va fi îngropat în puțuri forate în roca de bază, unde va rămâne radioactiv și periculos timp de mii de ani.

Deșeurile care sunt în prezent răcite în bazine cu apă la un centru de stocare intermediară aflat lângă centrala nucleară Olkiluoto, pe malul Mării Baltice, vor fi primele depozitate aici, susține Bordarier.

Cu o capacitate de 6.500 de tone de uraniu, Onkalo e destinat stocării permanente a combustibilului uzat provenit de la cele 5 reactoare nucleare ale Finlandei, dintre care 3 sunt situate la Olkiluoto.

Compania Posiva, responsabilă de gestionarea deșeurilor nucleare, a început construcția sitului în 2004. Costul total e estimat acum la 1 miliard de euro.

Combustibilul uzat va fi depozitat în vasta rețea de tuneluri a Onkalo timp de aproximativ 100 de ani. Însă perioada ar putea fi extinsă dacă Finlanda va construi noi reactoare nucleare.

După aceea, depozitul va fi sigilat astfel încât să ofere o stocare sigură pentru cel puțin 100.000 de ani.

Depozitul nuclear „trebuie să fie sigur pentru totdeauna”

„Practic, trebuie să fie sigur pentru totdeauna,” susține Lauri Parviainen, chimist la Posiva, care a prezentat instalațiile jurnaliștilor.

Combustibilul va rămâne puternic radioactiv timp de „zeci de mii de ani”, a precizat acesta.

După aproximativ 100.000 de ani, nivelul radioactivității va fi „aproximativ egal cu cel al minereului de uraniu din care a fost produs combustibilul”.

La suprafață, combustibilul nuclear uzat va fi introdus în containere din cupru extrem de rezistente la coroziune. Aceste recipiente vor fi coborâte în puțurile forate în tuneluri, după care spațiul va fi umplut cu argilă bentonitică pentru etanșare, a explicat Parviainen.

„Dacă bentonita rămâne la locul ei, suntem în siguranță,” susține expertul.

După umplerea fiecărui tunel de depozitare, lung de aproximativ 300 de metri, acesta va fi închis cu un dop din beton armat cu oțel.

Jarkko Kyllonen, expert în siguranță nucleară la STUK, a analizat scenarii de risc pentru proiectul Onkalo care se întind până la un milion de ani în viitor. Potrivit expertului, „primii 10.000 de ani sunt esențiali pentru menținerea intactă a capsulelor”.

Principalele riscuri pe termen lung sunt coroziunea recipientelor de cupru și eventualele cutremure asociate viitoarelor ere glaciare, care ar putea deteriora capsulele și provoca scurgeri de material radioactiv.

Totuși, rezultatele numeroaselor evaluări de risc realizate de-a lungul anilor au fost „pozitive”.

În timp ce proiectul francez pentru un depozit nuclear similar a întâmpinat o opoziție puternică, Onkalo beneficiază de un sprijin mult mai răspândit în Finlanda.

Au existat unele proteste locale când planurile au fost prezentate pentru prima dată în anii 1970, însă „oamenii s-au obișnuit cu ideea și au încredere în evaluările realizate de STUK”, a declarat Matti Kojo, profesor de științe sociale la Universitatea LUT.

„În prezent, sprijinul pentru energia nucleară e la un nivel istoric ridicat în Finlanda,” susține profesorul.

