Creaturile care se ascund în bradul de Crăciun. Cum poți scăpa de ele înainte să-ți intre în casă

Experții au dezvăluit creaturile care se ascund în bradul de Crăciun și cum poți scăpa de ele înainte să îți intre în casă.

Unele insecte se pot ascunde în bradul de Crăciun | Profimedia Images

Puțini știu care sunt creaturile ce se ascund în bradul de Crăciun, care îți pot ajunge în casă în perioada sărbătorilor dacă nu ești atent.

Potrivit lui Sophie Thorogood, expertă în cadrul Pest-Stop, numeroase insecte se pot ascunde în brazi, scrie Daily Mail.

Fenomenul e cu atât mai accentuat în 2025, potrivit expertei, în urma temperaturilor mai ridicate.

Ca urmare, dacă nu vrei acești vizitatori neinvitați în casa ta, trebuie să iei măsuri înainte să aduci bradul.

Creaturile care se ascund în bradul de Crăciun

Printre creaturile care se ascund în bradul de Crăciun se numără gândaci, muște, molii și păianjeni.

„Am observat un număr semnificativ mai mare de insecte pe tot parcursul anului 2025 din cauza temperaturilor mai ridicate,” a declarat Thorogood. „Există șanse mari ca bradul tău de Crăciun să transporte niște pasageri neașteptați.”

Vara neobișnuit de caldă a dus la o creștere a populațiilor de buburuze și viespi. Populațiile de păianjeni au crescut și ele în urma acestui fenomen.

Păianjenii sunt unii dintre cei mai comuni dăunători găsiți pe brazii de Crăciun proaspăt tăiați și depun ouă care pot ecloza odată ce ajung în căldura casei.

Afidele minuscule, de doar 1–2 milimetri, sunt insecte de culoare verde-închis și se hrănesc cu seva. Și acestea se adăpostesc adesea în brazi. Gândacul de scoarță al molidului apare frecvent pe brazii de Crăciun.

Dacă bradul tău stă în pământ sau apă, aceasta poate deveni un loc de reproducere pentru diverse tipuri de muște, susține Thorogood.

Între timp, acarienii sunt un dăunător răspândit al brazilor, pinilor și molizilor. Aceste insecte sug seva din ace și lăstari, ceea ce provoacă pete și îngălbeniri.

„Bradul tău de Crăciun ar putea fi plin de mii de insecte care trăiesc în crengi,” susține experta. „Deși e minunat să ai un brad de Crăciun autentic, trebuie să fii atent la cât din natură aduci în casă.”

Cum scapi de insectele din bradul de Crăciun înainte să-l aduci în casă

Înainte de a aduce bradul în casă, experții recomandă să te uiți atent la el și să-l inspectezi pentru insecte vizibile și pânze de păianjen. Chiar dacă nu depistezi vreun semn vizibil, tot e bine să îl scuturi înainte să îl aduci acasă.

„O scuturare temeinică va speria păianjenii ascunși și te va ajuta să observi pânze sau grupuri de ouă ascunse printre crengi,” susține Thorogood.

Dacă vezi pânze sau ouă ascunse, îndepărtează-le ușor cu o perie de șters praful sau cu aspiratorul.

„Evită doar spray-urile chimice puternice, deoarece pot dăuna copiilor, animalelor de companie și chiar pot afecta bradul,” a continuat experta.

Păianjenii și alte insecte nu vin doar din brad. Cutiile cu decorațiuni pot adăposti dăunători, mai ales dacă au stat închise de anul trecut.

„Deschide cutiile cu decorațiuni afară mai întâi și verifică dacă există păianjeni sau pânze înainte să le aduci în casă,” a declarat Thorogood.

Un alt detaliu la care trebuie să fii atent e umiditatea. Păianjenii și alți dăunători prosperă în locuri umede. Pentru a-i descuraja, asigură-te că zona în care pui bradul e bine aerisită și încăperea e uscată.

Dacă un păianjen ajunge totuși în casă, nu este motiv de îngrijorare. Acestea viețuitoare sunt inofensive și nu îți vor deteriora casa sau decorațiunile.

„Dacă vezi unul, folosește metoda paharului și a foii de hârtie ca să-l muți afară,” sugerează Thorogood. „Caută doar un loc cald unde să-și petreacă iarna.”