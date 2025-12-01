Antena Căutare
Home News Inedit Creaturile care se ascund în bradul de Crăciun. Cum poți scăpa de ele înainte să-ți intre în casă

Creaturile care se ascund în bradul de Crăciun. Cum poți scăpa de ele înainte să-ți intre în casă

Experții au dezvăluit creaturile care se ascund în bradul de Crăciun și cum poți scăpa de ele înainte să îți intre în casă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 15:12 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 15:22
Unele insecte se pot ascunde în bradul de Crăciun | Profimedia Images

Puțini știu care sunt creaturile ce se ascund în bradul de Crăciun, care îți pot ajunge în casă în perioada sărbătorilor dacă nu ești atent.

Potrivit lui Sophie Thorogood, expertă în cadrul Pest-Stop, numeroase insecte se pot ascunde în brazi, scrie Daily Mail.

Fenomenul e cu atât mai accentuat în 2025, potrivit expertei, în urma temperaturilor mai ridicate.

Ca urmare, dacă nu vrei acești vizitatori neinvitați în casa ta, trebuie să iei măsuri înainte să aduci bradul.

Articolul continuă după reclamă

Creaturile care se ascund în bradul de Crăciun

Printre creaturile care se ascund în bradul de Crăciun se numără gândaci, muște, molii și păianjeni.

„Am observat un număr semnificativ mai mare de insecte pe tot parcursul anului 2025 din cauza temperaturilor mai ridicate,” a declarat Thorogood. „Există șanse mari ca bradul tău de Crăciun să transporte niște pasageri neașteptați.”

Citește și: Când se aprind luminițele de sărbători în București. Ce evenimente vor avea loc la aprinderea iluminatului festiv în Capitală

Vara neobișnuit de caldă a dus la o creștere a populațiilor de buburuze și viespi. Populațiile de păianjeni au crescut și ele în urma acestui fenomen.

Păianjenii sunt unii dintre cei mai comuni dăunători găsiți pe brazii de Crăciun proaspăt tăiați și depun ouă care pot ecloza odată ce ajung în căldura casei.

Afidele minuscule, de doar 1–2 milimetri, sunt insecte de culoare verde-închis și se hrănesc cu seva. Și acestea se adăpostesc adesea în brazi. Gândacul de scoarță al molidului apare frecvent pe brazii de Crăciun.

Dacă bradul tău stă în pământ sau apă, aceasta poate deveni un loc de reproducere pentru diverse tipuri de muște, susține Thorogood.

Între timp, acarienii sunt un dăunător răspândit al brazilor, pinilor și molizilor. Aceste insecte sug seva din ace și lăstari, ceea ce provoacă pete și îngălbeniri.

„Bradul tău de Crăciun ar putea fi plin de mii de insecte care trăiesc în crengi,” susține experta. „Deși e minunat să ai un brad de Crăciun autentic, trebuie să fii atent la cât din natură aduci în casă.”

Cum scapi de insectele din bradul de Crăciun înainte să-l aduci în casă

Înainte de a aduce bradul în casă, experții recomandă să te uiți atent la el și să-l inspectezi pentru insecte vizibile și pânze de păianjen. Chiar dacă nu depistezi vreun semn vizibil, tot e bine să îl scuturi înainte să îl aduci acasă.

„O scuturare temeinică va speria păianjenii ascunși și te va ajuta să observi pânze sau grupuri de ouă ascunse printre crengi,” susține Thorogood.

Dacă vezi pânze sau ouă ascunse, îndepărtează-le ușor cu o perie de șters praful sau cu aspiratorul.

„Evită doar spray-urile chimice puternice, deoarece pot dăuna copiilor, animalelor de companie și chiar pot afecta bradul,” a continuat experta.

Păianjenii și alte insecte nu vin doar din brad. Cutiile cu decorațiuni pot adăposti dăunători, mai ales dacă au stat închise de anul trecut.

Citește și: În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și liniștea în familie

„Deschide cutiile cu decorațiuni afară mai întâi și verifică dacă există păianjeni sau pânze înainte să le aduci în casă,” a declarat Thorogood.

Un alt detaliu la care trebuie să fii atent e umiditatea. Păianjenii și alți dăunători prosperă în locuri umede. Pentru a-i descuraja, asigură-te că zona în care pui bradul e bine aerisită și încăperea e uscată.

Dacă un păianjen ajunge totuși în casă, nu este motiv de îngrijorare. Acestea viețuitoare sunt inofensive și nu îți vor deteriora casa sau decorațiunile.

„Dacă vezi unul, folosește metoda paharului și a foii de hârtie ca să-l muți afară,” sugerează Thorogood. „Caută doar un loc cald unde să-și petreacă iarna.”

Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada mi... 9 lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă. Puțini știu că și laptele e pe listă...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro "Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia "Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
Antena 3 Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet Un cuplu din Texas a cumpărat un conac dărăpănat în Italia cu 160.000 de dolari, fără să-l vadă înainte. Renovarea i-a surprins complet
SpyNews Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun Cum arată bradul Adelei Popescu. Actrița și familia ei au optat pentru un pom natural de Crăciun

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și liniștea în familie
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și...
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi
Cele mai sănătoase brânzeturi pentru masa de sărbători, recomandate de nutriționiști. Ce să alegi Catine.ro
Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi
Știi la ce folosesc aceste mici capse aplicate pe buzunarele blugilor? Sunt mai utile decât îți imaginezi
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor pentru „gestionarea informațiilor clasificate”. Salariile actualizate
Instituția care își plătește angajații să nu „dea din casă”. Chiar și șoferii iau spor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 decembrie 2025. Gemenii se simt constrânși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie
Cea mai norocoasă zi a lunii decembrie 2025 pentru fiecare zodie Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia Observator
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate
6 legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate MediCOOL
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal
Rețete cu sfeclă roșie. 5 moduri de a găti sfecla roșie ca fel principal HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez
Rețetă cu multe prune și aluat subțire. Augsburger Zwetschgendatschi, un deliciu bavarez Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x