Antena Căutare
Home News Social Când se aprind luminițele de sărbători în București. Ce evenimente vor avea loc la aprinderea iluminatului festiv în Capitală

Când se aprind luminițele de sărbători în București. Ce evenimente vor avea loc la aprinderea iluminatului festiv în Capitală

Capitala se pregătește de sărbătoare, iar Bucureștenii sunt nerăbdători să afle când se aprind luminițele de Crăciun.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 14:16 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 15:25
Galerie
Bucureștii și turiștii ajungi în Capitală în această perioadă se vor bucura de aprinderea luminițelor de sărbători în acest weekend. | Shutterstock

Bucureștiul se îmbracă în straie de sărbătoare și se pregătește deja pentru târgurile de Crăciun care urmează să se deschidă în acest weekend.

Când se aprind luminițele de sărbători în București 2025

Începând de sâmbătă, 29 noiembrie, Primăria Capitalei va da startul evenimentelor pregătite pentru sărbătorile de iarnă. Anul luminițele de sărbători din București vor lumina întreg orașul începând cu 29 noiembrie, când începe și ediția 18 a Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Citește și: Cine va cânta în deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Care este programul pentru primele zile ale evenimentului

Articolul continuă după reclamă

Luminițele de sărbători se vor aprinde în București la ora 18.00 pe 29 noiembrie, mai întâi în Piața Constituției și apoi în toate zonele din Capitală. Bucureștenii trebuie să știe că târgul de Crăciun din Piața Constituției nu este singurul. În Piața Universității se va deschide un alt târg de Crăciun numit Bucharest Downtown Christmas Market.

De asemenea, bucureștenii și turiștii se pot bucura de magia sărbătorilor de iarnă și la Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei.

Pentru că pe 29 noiembrie se dă startul sezonului sărbătorilor de iarnă în București, această seară va fi marcată de o serie de concerte pe scenele amenajate în aer liber la târgurile de Crăciun.

Citește și: Programul evenimentelor din Bucureşti în weekendul 30 noiembrie - 1 decembrie 2024. Paradă, târguri și concerte

Turiștii și locuitorii Capitalei se vor putea bucura de spiritul sărbătorilor de iarnă până pe 28 decembrie. Târgul de Crăciun din Piața Constituției, organizat de Creart, va încânta vizitatorii cu cel mai înalt brad ecologic din România, un carusel cu etaj, o roată panoramică imensă și căsuța lui Moș Crăciun, care va fi atracția principală pentru cei mici.

În Piața Constituției se vor deschide peste 120 de căsuțe la care producători din întreaga țară vor vinde produse tradiționale de sărbători, pregătite după rețete autentice care încă păstrează tradiția.

Programul muzical din cadrul Târgului de Crăciun din Piața Constituției este conceput pentru toate vârstele. În zona tradițională, scena va fi dedicată muzicii populare, spectacolelor pentru copii, obiceiurilor românești, colindelor, corurilor și spectacolelor folclorice, în timp ce în zona urbană, mai mulți DJ vor aduce distracția cu mixuri inedite pentru tineri.

Pe data de 13 decembrie, de la ora 17.00, Moș Crăciun va sosi la căsuța lui de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, fiind pregătit să facă poze și să asculte dorințele copiilor care vin alături de părinții lor să îl cunoască.

Târgul de Crăciun de pe esplanada Operei Naționale din București „Bucharest Opera Christmas Market”, al treilea târg de Crăciun organizat de Primăria Capitalei, va fi deschis în perioada 6 -28 decembrie.

Mulți turiști și bucureșteni se pregătesc pentru a cheltui bani pentru bunătățile de sezon servite la târgurile de Crăciun, de la șorici și vin fiert la ciocolată caldă, pomana porcului și cozonac. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele, iar comercianții se pregătesc să îi întâmpine de clienți și cu reduceri.

colaj targ de craciun din bucuresti

Citește și: Cât costă un kilogram de șorici la târgul de Crăciun din Drumul Taberei, București: „Cu banii aceștia îmi iau jumătate de porc”

Rezultate Loto azi, 27 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est Germania are un plan secret în caz de război cu Rusia: 800.000 de militari NATO trimişi pe frontul de est
Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle Ambasadoarea SUA la Atena a apărut într-o rochie transparentă la un eveniment și a stârnit mare agitație. Cine este Kimberly Guilfoyle

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Zilele libere din luna decembrie 2025. Când se pot bucura angajații și elevii de minivacanțe legale
Zilele libere din luna decembrie 2025. Când se pot bucura angajații și elevii de minivacanțe legale
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
(P) Ce accesorii să alegi pentru ținuta cu ghete de iarnă casual-șic
(P) Ce accesorii să alegi pentru ținuta cu ghete de iarnă casual-șic
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x