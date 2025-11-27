Când se aprind luminițele de sărbători în București. Ce evenimente vor avea loc la aprinderea iluminatului festiv în Capitală

Capitala se pregătește de sărbătoare, iar Bucureștenii sunt nerăbdători să afle când se aprind luminițele de Crăciun.

Bucureștii și turiștii ajungi în Capitală în această perioadă se vor bucura de aprinderea luminițelor de sărbători în acest weekend. | Shutterstock

Bucureștiul se îmbracă în straie de sărbătoare și se pregătește deja pentru târgurile de Crăciun care urmează să se deschidă în acest weekend.

Când se aprind luminițele de sărbători în București 2025

Începând de sâmbătă, 29 noiembrie, Primăria Capitalei va da startul evenimentelor pregătite pentru sărbătorile de iarnă. Anul luminițele de sărbători din București vor lumina întreg orașul începând cu 29 noiembrie, când începe și ediția 18 a Târgului de Crăciun din Piața Constituției.

Luminițele de sărbători se vor aprinde în București la ora 18.00 pe 29 noiembrie, mai întâi în Piața Constituției și apoi în toate zonele din Capitală. Bucureștenii trebuie să știe că târgul de Crăciun din Piața Constituției nu este singurul. În Piața Universității se va deschide un alt târg de Crăciun numit Bucharest Downtown Christmas Market.

De asemenea, bucureștenii și turiștii se pot bucura de magia sărbătorilor de iarnă și la Târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei.

Pentru că pe 29 noiembrie se dă startul sezonului sărbătorilor de iarnă în București, această seară va fi marcată de o serie de concerte pe scenele amenajate în aer liber la târgurile de Crăciun.

Turiștii și locuitorii Capitalei se vor putea bucura de spiritul sărbătorilor de iarnă până pe 28 decembrie. Târgul de Crăciun din Piața Constituției, organizat de Creart, va încânta vizitatorii cu cel mai înalt brad ecologic din România, un carusel cu etaj, o roată panoramică imensă și căsuța lui Moș Crăciun, care va fi atracția principală pentru cei mici.

În Piața Constituției se vor deschide peste 120 de căsuțe la care producători din întreaga țară vor vinde produse tradiționale de sărbători, pregătite după rețete autentice care încă păstrează tradiția.

Programul muzical din cadrul Târgului de Crăciun din Piața Constituției este conceput pentru toate vârstele. În zona tradițională, scena va fi dedicată muzicii populare, spectacolelor pentru copii, obiceiurilor românești, colindelor, corurilor și spectacolelor folclorice, în timp ce în zona urbană, mai mulți DJ vor aduce distracția cu mixuri inedite pentru tineri.

Pe data de 13 decembrie, de la ora 17.00, Moș Crăciun va sosi la căsuța lui de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, fiind pregătit să facă poze și să asculte dorințele copiilor care vin alături de părinții lor să îl cunoască.

Târgul de Crăciun de pe esplanada Operei Naționale din București „Bucharest Opera Christmas Market”, al treilea târg de Crăciun organizat de Primăria Capitalei, va fi deschis în perioada 6 -28 decembrie.

Mulți turiști și bucureșteni se pregătesc pentru a cheltui bani pentru bunătățile de sezon servite la târgurile de Crăciun, de la șorici și vin fiert la ciocolată caldă, pomana porcului și cozonac. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele, iar comercianții se pregătesc să îi întâmpine de clienți și cu reduceri.

