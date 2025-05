Cum arată harta României, „desenată” de un fulger. Fenomenul spectaculos apărut pe cer în timpul furtunilor recente

Un fulger a „desenat” harta României pe cer. Imaginea realizată de un fotograf român îm timpul unei furtuni recente s-a viralizat în mediul online.

În ultima săptămână, România a fost acaparată de fenomene meteo extreme. Ploile și vijeliile au pus stăpânire pe întreg teritoriul țării, iar în anumite zone, localnicii încă se luptă cu efectele negative. Pe lângă problemele create, însă, vremea a oferit și un adevărat spectacol. Fulgerele au luminat cerul țării, iar un fotograf a surprins o imagine care pare ireală.

Un fulger a „desenat” harta României pe cer. Imaginea care s-a viralizat în mediul online

Fotograful român Bogdan Vasilescu a surprins un fenomen spectaculos în timpul uneia dintre furtinile recente. Acesta a fotografiat fix momentul în care pare că un fulger „desenează” pe cer harta României.

Deși celebra formă de pește a țării nu apare în totalitate, asemănarea este uluitoare. Artistul a publicat imaginea pe conturile sale din mediul online și a stârnit o mulțime de reacții.

„Și începuse să deseneze atât de frumos, dar s-a oprit ...cadrul e facut în timpul furtunii de-acum câteva zile, însa abia azi am avut ocazia să verific întreaga serie și l-am găsit și pe acesta... Am incercat un crop destul de generos aici, dar las imaginea full in primul comentariu...”, a scris acesta în descrierea fotografiei seznaționale.

Internauții nu au putut să nu observe cât de bine seamănă fulgerul cu harta României și chiar au glumit pe seama formei incomplete.

„Dar cum de ai avut inspirația să filmezi furtuna?”, a vrut să afle unul dintre urmăritorii fotografului de pe rețelele sociale. „De regula fac asta când sunt fenomene meteo extreme... poți vedea în albumul dedicat unde am adunat mai multe astfel de cadre. Acum s-a intamplat să fiu acasă și doar am ieșit pentru o serie, mi-era la îndemană”, a explicat Bogdan.

„Când a ajuns în Oltenia a renunțat (sunt oltean, am voie să fac auto-ironie)”, a remarcat altcineva glumind.

În același timp, alți utilizatori au văzut mai mult decât fotografia și au ales să îi ofere o însemănate aparte.

„Serios poză e reală? Eu am zis ca e intelingență artificială. Dacă e reala, chiar că e un semn divin, nu un fenomen. Linia fulgerului și umbra norului formează fix harta României Mari!”, a adăugat un internaut.

Ulterior, fotograful Bogdan Vasilescu, autorul imaginii, a revenit cu detalii suplimentare și a oferit mai multe lămuriri fiind acuzat că fotografia nu ar fi reală.

„Am postat fotografia asta ieri, azi dimineață m-am trezit cu câteva sute de comentarii.. nu e bai, dar cum probabil nu voi avea timp să le procesez pe toate, las aici câteva gânduri: ce vedeți în fotografie e doar un moment, pe care fiecare îl interpreteaza cum vrea, sunteti liberi să credeți ce doriți, precum și că imaginea n-ar fi reală (am văzut și cateva astfel de mesaje, în ciuda faptului că am lăsat imaginea full). Nu intentionez să demonstrez nimic nimănui și nu vreau să conving pe nimeni de nimic, mai mult decât deja am făcut-o. Nici nu aș avea cum.

Nu mă interesează niciun premiu, nicio laudă... respect opinia fiecăruia dintre cei care și-o exprimă civilizat aici, pe profilul meu - fiindcă aici am postat și nu in alta parte - doar bucurați-vă de imagine sau, simplu... treceti la urmatoătoarea.

Vă mulțumesc tuturor”, a fost mesajul publicat de fotograf în secțiunea de comentarii, în urma miilor de reacții și distribuiri.