Cum arată și ce conține capsula timpului găsită sub statuia generalului Robert Lee. Datează din 1887

Văzută ca un simbol al trecutului sclavagist al ţării de mulţi americani, statuia a fost demontată în septembrie, în contextul reluării discuţiilor despre monumentele confederate.

Oficialii din Virginia cred că au găsit o capsulă a timpului, care datează din secolul al XIX-lea, și despre care se zvonește de mult că ar fi pe locul unde se afla statuia lui Robert E. Lee din Richmond.

De data aceasta, ei cred că este au găsit ceea ce căutau. Săptămâna trecută, experții în conservare au deschis cu meticulozitate o cutie despre care credeau că e un cufăr lăsat în 1887, dar conținutul ei nu a fost ceea ce așteptau.

Citește și: Două gemene birasiale atrag atenția tuturor. Cum este viața gemenelor total opuse ca și înfățișare și personalitate

„Au găsit-o! Este probabil capsula timpului pe care toată lumea o căuta”,a scris pe Twitter guvernatorul Virginiei, Ralph Northam, la o săptămână după deschiderea primei capsule care i-a dezamăgit pe experţi.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2